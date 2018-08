Para Guillermo Reyes, cambió la racha

Defensor Sporting volvió a la victoria, justo antes de jugar frente a Nacional. El triunfo conseguido contra Fénix el fin de semana pasado fue una inyección de confianza para un equipo que lo necesitaba. “Tantos partidos sin poder ganar era raro para nosotros. Pero sabíamos que se nos fueron jugadores muy importantes y los que llegaron necesitan un proceso de adaptación. Por suerte volvimos al triunfo el fin de semana y esperamos seguir así con Nacional”, dijo Guillermo Reyes.

El arquero violeta es consciente que Nacional viene haciendo un Clausura perfecto. Y no cree que la derrota que sufrieron los tricolores el miércoles pasado ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana pueda influir. “Tienen un plantelazo con mucho recambio y por algo están ahí arriba. No creo que la derrota les vaya a influir en algo. Nosotros también tenemos lo nuestro y Eduardo ha preparado muy bien el partido. Tenemos que ganar para prendernos en el Clausura”.

El fin de semana pasado en el Capurro, Reyes sacó una última pelota que hubiera sido el empate de los de JR y una nueva igualdad para ellos. “Nos costaba cerrar los partidos, siempre les quedaba la última a los rivales y empatábamos o perdíamos. Cosa que no nos pasaba el año pasado, cuando las pelotas salían, pegaban en el palo o las sacábamos nosotros. Son cosas del fútbol, por suerte cambió la racha”.

El arquero pasó momentos difíciles cuando en mayo pasado sufrió una lesión de espalda que lo tuvo a maltraer. Recién volvió a jugar en el Torneo Clausura. “Fue una lesión jodida que me llevó mucho tiempo. Estuve casi tres meses sin jugar. Costó, más que nada en lo psicológico. Por suerte estuvieron los compañeros, como fieras y también Fernanda, mi señora, y por suerte pude salir”.

“Cuando no se gana y uno está afuera se sufre mucho. Uno siempre quiere estar en la cancha para ayudar al equipo, pero no podía”, reconoció Reyes quien está esperando sus primeros dos hijos.

“Estamos muy contentos porque fue una larga búsqueda de cinco o seis años. Dios lo quiso así, pero ahora vienen mellizos: un varón y una nena, ya tenemos el casal. Estamos muy contentos”, contó.



VIOLETAS

Desde el Parque Rodó:

Pablo López. Tiene muchas ganas de jugar, pero no podrá hacerlo. El isabelino viene con altos rendimientos y no quiere perderse el partido frente a Nacional, pero no ha entrenado y la ecografía mostró un edema.



Una duda. Álvaro Navarro viene de anotar dos goles pero salió contracturado ante Fénix. Está mejor y ayer entrenó un rato a la par del resto. No está para los 90’ y su lugar puede ser para Germán Rivero.



Defensa. Mathías Suárez, Gonzalo Maulella, Santiago Carrera y Ernesto Goñi no jugaron ante Fénix por estar suspendidos. Están a la orden para el domingo y seguramente tres de ellos vuelvan al equipo.