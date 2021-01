Guillermo Centurión será el arquero de Nacional en la final ante Wanderers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con Sergio Rochet suspendido producto de su expulsión una vez finalizado el clásico y ya sin Luis Mejía, quien no renovó contrato con la institución, Jorge Giordano debía definir entre tres juveniles quién ocupará el arco de Nacional el jueves (hora 20, estadio Centenario) ante Wanderers en la final del Torneo Intermedio. Y lo hizo.

Guillermo Centurión es el elegido por el entrenador tricolor, por lo cual hará su debut oficial absoluto en el equipo principal. Las otras dos opciones que tenía Giordano eran Ignacio Suárez y Mathías Bernatene.

"Ya tengo decidido quién va a atajar, pero no lo voy a decir porque todavía no se lo comuniqué al plantel", dijo Giordano en declaraciones efectuadas a La Oral Deportiva (Radio Universal), aunque luego añadió: "En esto no hay misterios, es un proceso natural. En ese sentido diría que Guillermo Centurión tiene las mayores posibilidades porque viene trabajando con el equipo principal desde hace algún tiempo".

Centurión tiene 19 años (23 de julio de 2001) y entrenó a lo largo de casi todo el año con el plantel principal y ha ocupado el banco de suplentes en 23 partidos entre Campeonato Uruguayo, torneos de verano y copas internacionales.