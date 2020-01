Guardiola nunca dirigiría al United o al Madrid, antes se va a las Maldivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pep Guardiola cerró las puertas de dos clubes. El actual técnico del Manchester City reconoció, previo al partido ante el Manchester United por la EFL Cup, que nunca asumiría la conducción técnica del United y del Real Madrid aunque "no tenga ninguna oferta de trabajo”.

El entrenador catalán fue muy contundente al asegurar, que no aceptaría sumarse al equipo rival de la ciudad de Manchester. “Si no tuviera ofertas, me iría a las Maldivas a descansar”, dijo.

“Bueno, quizá no a las Maldivas porque no tienen campos de golf, pero después de entrenar al City, nunca me iría al equipo rival como el United, como nunca lo haré en el Real Madrid”, dijo un categórico Pep.

Respecto al partido de semifinales ante el Manchester United de la EFL Cup, se mostró esperanzado de lograr la victoria. “Desde que yo estoy aquí, les hemos ganado más veces de las que hemos perdido, eso es lo importante", concluyó.