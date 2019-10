Guardiola: "No entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores técnicos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rumor que surgió en las últimas horas de que Marcelo Gallardo podría estar en el radar de Barcelona, generó bastantes opiniones tanto en Sudamérica como en Europa.

Pep Guardiola es hoy en día una de las palabras autorizadas que tiene el fútbol mundial y más si uno tiene en cuenta que pasó por Barcelona y que es una gloria del club.

Entrevistado por TNT Sports, el entrenador español habló sobre Marcelo Gallardo y aseguró: "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel resultados y darle consistencia año tras año aunque, se le van jugadores. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito".

Guardiola también hizo referencia y se mostró un tanto molesto de que el argentino no estuviera nominado entre los mejores entrenadores del mundo: "Hay cosas que no se explican. Estamos nominados tres entrenadores para mejores del año y nunca está él. Parece que solo existe Europa y no entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores técnicos del mundo".

Las buenas referencias de Guardiola, también se podrían sumar al voto que le dio Messi a Gallardo en los últimos premios The Best como uno de los mejores entrenadores.

Antes de cerrar, también habló de Boca Juniors previo a la vuelta del Superclásico por Copa Libertadores y manifestó: "Hace años, estuve en un clásico en la cancha de River pero nunca en el de Boca. Ojalá antes de que me haga mayor, pueda asistir, me gustaría mucho"