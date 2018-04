Guardiola: el amo del juego

En los tiempos que corren, algunos podrán seguir cuestionando que el fútbol no pasa exclusivamente por sus premisas innegociables de posesión de balón y de búsqueda constante del fútbol de ataque, porque para Pep Guardiola no hay “nada más arriesgado que no arriesgarse”, pero lo que no podrán discutir, bajo ningún concepto, es que es un ganador empedernido.



Sin importar el fútbol que sientan o prefieran, está claro que a los entrenadores se les puede valorar por distintos parámetros, pero difícilmente alguno de ellos sea superior al valor que reportan los resultados.



Y en materia de trofeos, lo que rompe los ojos es que Guardiola les da una paliza descomunal a todos los entrenadores de su generación. En la década nadie tiene un caudal de títulos tan grande.



Con su estreno como ganador de la Premier League al comando del Manchester City, el técnico catalán llegó a los 23 trofeos. Naturalmente que el éxito mayor lo alcanzó cuando dirigió el FC Barcelona, equipo con el que sumó 14 títulos, pero después encadenó la para nada despreciable cifra de siete con el Bayern Munich y ahora ya suma dos con los del City.



Si es singular que tenga en su palmarés tantos trofeos, mucho más significativo es saber que esas copas se lograron cuando competió por 41 campeonatos en su carrera como entrenador. Este registro le da un promedio del 57%.



Los números de Guardiola, en una década, están lejos del resto. Atrás de Pep vienen Laurent Blanc (con 15 entre el Girondins y el PSG), y su eterno adversario José Mourinho con 13 entre el Chelsea, el Inter, el Real Madrid y el United.



Si llevamos las estadísticas a la cantidad de partidos ganados, Guardiola obtuvo el éxito en el 73,25% de los cotejos que lo tuvieron como entrenador. De los 516 partidos dirigidos con los principales clubes del mundo ganó 378. Una cifra que rompe con cualquier juicio. Al final, lo que hay que aceptar es que él, es el verdadero amo.