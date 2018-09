Los guantes de Martín Campaña

El arquero de Independiente y de la selección uruguaya, Martín Campaña, sorprendió a los juveniles del rojo obsequiándoles un par de guantes nuevos a cada uno.



El exDefensor Sporting realizó su buen gesto ayer tras la práctica. Y lo hizo acompañado por Miguel Ángel Santoro, quien es el entrenador de arqueros de las seis divisiones del club de Avellaneda. “Hace tiempo que le había pedido a la marca que me da los guantes, si podía mandarme para los juveniles del club”, le contó Campaña a Ovación, refiriéndose a la marca Rinat.



“Me trajeron los guantes para 20 arqueros de las formativas, desde los más chicos hasta los de Tercera División. A 14 se los pude entregar yo mismo y a los otros seis, que justo habían ido a entrenar en la cancha sintética, se los entregó luego Santoro”, agregó Campaña.



“Yo sabía que los necesitaban porque muchas veces me pedían si no tenía algún guante para darles. Y veía que los que tenían estaban bastante gastados. Los guantes se usan y son fundamentales para los arqueros. Y si uno puede ayudar, hay que hacerlo”, contó el arquero.



“Estaban recontentos. Y uno también, porque yo pasé por eso. Además, un guante es algo bastante caro”, explicó el hoy capitán de Independiente.



“Ser el capitán de un club tan importante es algo muy lindo. Es un orgullo y un prestigio. Es algo muy importante y hay que estar a la altura de lo que exige el club. Hay que trabajar mucho para estar a esa altura. El grupo es muy bueno y los compañeros me respetan mucho, como yo también los respeto a ellos”, finalizó Campaña quien llegó a Independiente hace tres años y lleva el brazalete desde hace seis meses.



superliga Mañana ante Colón Campaña estará nuevamente bajo los palos del Independiente mañana frente a Colón en partido correspondiente a la Superliga. Los rojos van en búsqueda del primer triunfo en el torneo, en el cual acumula dos puntos, producto de dos empates y una derrota, con un partido menos.