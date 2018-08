El Grupo City tiene las cosas claras

Con cinco meses en Primera División, Torque vivió cosas que seguramente no habían pasado por la cabeza ni de los hinchas ni de los dirigentes. Triunfos ante Peñarol, pelearle de igual a igual a Nacional y alcanzar la final del Torneo Intermedio fueron algunos de los reconocimientos que consiguió el conjunto celeste y por eso el Grupo City está muy motivado con el proyecto de la “T”.

Diego Gigliani es director del elenco uruguayo y del Girona para el Grupo City. Estuvo en Uruguay para dar una charla para clientes del grupo hotelero Wyndham Hotel & Resorts, ya que una de sus cadenas (Dazzler) tiene un acuerdo y apoya al Torque en el Campeonato Uruguayo, y brindó una entrevista con Ovación donde explicó los grandes objetivos de invertir en Uruguay.

“Nos pareció interesante venir a Uruguay por la capacidad demostrada que tiene el país de sacar talento futbolístico. Por lo tanto algún secreto hay acá. Para aprovechar ese talento teníamos dos caminos: el que se hacía antes de formar clínicas o tener relaciones con clubes para captar a los mejores jugadores o apostar a otro que es al que nos enfocamos en Torque. Entonces hicimos cálculos y meditamos: ¿qué pasaría si tuviéramos un club y una presencia más marcada? Y en eso esta la base de este proyecto”, explica Gigliani en un perfecto español, pese a ser argentino, de madre uruguaya y haber vivido los últimos 30 años entre Estados Unidos y España.

En materia de trabajo no se discrimina y en los seis equipos que representa el Grupo City se practican los mismos movimientos: “La parte deportiva es la más importante y es por eso que acá se hace el mismo que en Girona o en Manchester, claro está que a distinta escala ya que en Uruguay el negocio está menos desarrollado. Por eso no se puede negar que hay diferencias y son muchas. Las realidades no son las mismas y lo que se puede hacer depende mucho de la parte inversora y de la capacidad de generar ingresos, aunque esa diferencia siempre se intenta disimular”, expresa Gigliani.

Es cierto que el Torque todavía es un club joven y que está realizando sus primeros pasos en la Primera División, aunque sus objetivos, o al menos los del Grupo respecto al club, están muy claros: “A largo plazo queremos estar consolidados en Primera y ese es el gran objetivo. El primer año de la apuesta logramos ascender y fue un gran éxito y encima como campeones de la Segunda División. No es fácil quedarnos y eso es lo que queremos. Hoy estamos en puestos de descenso, pero queda camino por recorrer y mucho por aprender. Nuestro objetivo no es ser primeros, segundos, o ser más grandes que Nacional o Peñarol. Capaz nos ilusionamos también con pelear por un puesto de una copa internacional. Antes te hubiera dicho llegar a una final, pero ya llegamos”, comenta entre risas.

"Hoy estamos en puestos de descenso, pero queda camino por recorrer y por aprender. Nuestro objetivo no es ser primeros, segundos o más grandes que Nacional o Peñarol". Diego Gigliani Director de Torque y Girona

Pero eso no es lo único y Gigliani lo sabe: “Desarrollar talento futbolístico también es importante para nosotros. Un pilar básico pasa por apostar a la juventud y por intentar mejores prácticas que pueden llegar desde Europa. Traer algo que combinado con la riqueza natural de Uruguay pueda aportar cosas que lleven a los jugadores uruguayos aún más lejos y que Torque sea una plataforma para que puedan emigrar más fácil de acá a Estados Unidos o a Melbourne. Mayores posibilidades de salidas a nuestros equipos, como acaba de suceder con Valentín Castellanos, que fue cedido al New York City, pero también para llevarlos a una liga mexicana o brasileña. Queremos formar a los jugadores y maximizar su potencial de carrera, ya sea con nosotros o en otros clubes del mundo”, finalizó.