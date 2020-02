Con el grito atragantado: Peñarol empató con el "Depor" y suma otro juego sin marcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algunos tendrán como argumento que apenas son partidos de pretemporada. Que no hay puntos de por medio y que habrá que ver lo que sucede en las que duelen tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, pero la igualdad sin goles entre Peñarol y Deportivo Maldonado mostró una vez más la misma falencia aurinegra: la falta de gol.

Chances no faltaron y eso es lo que puede dejar tranquilo a Diego Forlán porque una vez más complicó Acevedo, porque Pellistri, que fue de los más claros, tuvo sus oportunidades, porque Urretaviscaya (hasta que se lesionó) complicó con pelotas precisas y porque hasta el “Cebolla” Rodríguez se sumó bien al ataque aurinegro.

De todas maneras, ya se empieza a notar y el hincha se impacienta porque la era Forlán sólo tiene un gol hasta el momento en cuatro partidos amistosos disputados. Aquel que Jonathan Urretaviscaya marcó de tiro libre ante Seattle Sounders, en lo que fue triunfo 1-0, es el único que los hinchas (que siguieron el partido por Instagram) pudieron celebrar hasta el momento.

Matías de los Santos en el choque entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

La racha perfectamente se podría haber cortado en la primera parte porque Peñarol generó muchas chances, volvió a jugar bien y tuvo mucha explosión en ataque lo que complicó a un Deportivo Maldonado que tuvo una buena actuación de su arquero Danilo Lerda.

Para el complemento, la situación cambió y aunque Forlán mantuvo en cancha a “Urreta” y a Pellistri, un poco pensando en poder anotar ese gol que tanto se niega, no fue suficiente. Ambos fueron mejor marcados y el cansancio empezó a pasarles factura.

Acevedo no pudo gravitar de la misma manera y Facundo Torres contó con la chance más clara que fue un zapatazo de zurda que pasó un poco alto del arco fernandino.

Facundo Torres en el choque entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

A este detalle se sumó que los de Palladino se empezaron a animar y a controlar la pelota en mitad de cancha lo que también le dio la posibilidad de alejar a Peñarol de su área y generar chances, aunque solo tuvo una con peligro que fue un cabezazo del “Picante” Pereyra que tras una floja salida de Thiago Cardozo pasó por arriba del guardameta pero pegó en el exterior de la red aurinegra.

Los minutos pasaron y los cambios, como sucede en este tipo de encuentros, llevaron a que el partido perdiera ritmo y se disputara más en la mitad de la cancha que sobre las áreas del Domingo Burgueño Miguel.

Falta una semana para que comience la temporada oficial para Peñarol y aunque Forlán puede estar tranquilo por la generación, no lo estará tanto por la contundencia porque los aurinegros han fallado mucho en la definición y eso le puede empezar a pasar factura cuando el Uruguayo y la Libertadores estén en juego.

El arco está cerrado y tal vez el día que entre una, entran todas juntas como a veces se sostiene, pero lo cierto es que esa pelota que abra el arco para los atacantes aurinegros todavía no ha llegado.



PRIMER TIEMPO



¿Qué se le puede criticar a Peñarol? Que no hizo el gol, poco más. Es que los aurinegros hicieron una muy buena primera parte, como casi siempre, con la velocidad como arma principal complicó mucho a Deportivo Maldonado, pero la falta de contundencia le volvió a pasar factura.



Una gran asistencia de Urretaviscaya a Rojas encontró a Acevedo y su cabezazo se fue muy cerca cuando iban 2 minutos, pero a los 8' la lesión de Toledo dejó el partido unos minutos detenido y eso le jugó en contra a los aurinegros.

Volver al ritmo mostrado en el arranque no fue sencillo, pero a los 17' repitió la fórmula con un centro de Rojas y un cabezazo de Pellistri que se fue ancho.



Peñarol mostró la supremacía que uno imaginaba sobre todo en velocidad con un gran primer tiempo de sus laterales y eso se transformó en chances, que los atacantes no pudieron transformar en gol.

Pellistri generó otra clara con un remate a colocar que murió en las manos de Lerda. El juvenil también fue protagonista unos minutos más tarde cuando se internó en el área tras gran asistencia de Urretaviscaya, se sacó el arquero de encima y se quedó sin ángulo para definir.



Peñarol generó y bastante, Lerda hizo bien su trabajo y los atacantes aurinegros continuaron con la deuda de los últimos juegos: anotar.

SEGUNDO TIEMPO



La intensidad no fue la misma y eso se notó en las llegadas al arco de Deportivo Maldonado que fueron menores y que no fueron con el mismo peligro que en la primera parte.



Los cambios afectaron en eso, pero también el hecho que Pellistri y Urretaviscaya no gravitaron de la misma manera y que Acevedo incidió mucho menos en el ataque aurinegro.

Deportivo Maldonado se hizo dueño de la pelota durante gran parte del segundo tiempo por el cansancio de Peñarol y por los cambios que Forlán había hecho en el complemento.



Un intento de Facundo Torres con un remate de afuera del área fue lo más peligroso de un Peñarol al que le volvió a faltar contundencia en los minutos finales y eso derivó en otro juego sin anotar.