Van a gritar: “Se viene la Viola”

Falta un delantero, y la idea primaria era la de incorporar a Leandro Barcia, pero Defensor Sporting no tiene el tiempo que parece precisar el jugador para ver si encuentra oportunidades en el exterior, por lo que la búsqueda continúa. Lo que sucede es que Jorge Da Silva quiere apostar en grande al trabajo colectivo y al fortalecimiento del plantel para que la violeta se convierta en uno de los grandes protagonistas del Campeonato Uruguayo.



De hecho, los primeros movimientos han sido importantes, porque el equipo ya se aseguró cuatro contrataciones que prometen convertirse en piezas claves en un plantel que una vez más le dará oportunidades a los jóvenes valores: Álvaro González, Alejandro Villoldo, Mauricio Gómez y Maximiliano Perg.



“Queremos un atacante más. Y todos los días te tiran cinco o seis nombres diferentes, pero hay que analizar bien, porque tampoco la economía del club está como para poder apostar a algo caro. En un momento pensamos que Barcia podía ser una opción. La idea suya o de su representante es irse para afuera y yo no tengo tiempo para esperar. El 21 estoy en Bolivia, me quedan menos de 20 días para debutar, lo que sea, si es, tiene que ser medio rápido”.



Igualmente, aunque ese atacante que podría dar una gran mano jugando por afuera no llegue, el “Polilla” Da Silva y el presidente violeta Daniel Jablonka están convencidos que pueden tener una gran temporada.

“Ojalá que las cuatro incorporaciones que llegaron entreguen el resultado que esperamos. La idea, y más en Defensor, es ser grandes protagonistas. No discuto la cantidad y calidad de los planteles de los grandes, quizás hoy Peñarol aparece mejor que Nacional, pero confiamos en nuestra propuesta, en el trabajo y en lo que puede hacer Defensor”, consignó Da Silva.



Por su parte, Jablonka cree que las diferencias siempre estarán a favor de los grandes porque no recorren todas las canchas, aunque está esperanzado que una vez más los jóvenes del club demuestren su categoría. “Da Silva va a ir dándoles oportunidades a los chicos jóvenes del club y confiamos en lo que van a poder ir aportando. Confiamos en el trabajo del técnico y en la calidad de los futbolistas”.



El titular de los violetas subrayó que debido a la cantidad de bajas que sufrió el equipo el presupuesto anual bajará considerablemente, pero no negó que falta una incorporación. “Hay tratativas por un delantero que juegue por afuera, pero ninguna de esas negociaciones se encuentra muy avanzada. La idea es cumplir con el pedido de Da Silva y es probable que se haga, pero sin locuras”.



Jablonka insistió que de los 15 juveniles ascendidos al plantel principal más de uno se hará notar.



Por último, “Polilla”, remarcó: “confiamos mucho en que vamos a animar el Campeonato. Con el avance del mismo luego se verá”.



Las cuatro contrataciones.

El “Tata”. Álvaro González es un jugador de la casa, vuelve al club que lo lanzó al fútbol profesional y al que defendió de 2003 a 2007. Es recambio ideal por la partida de Mathías Cardacio.



Mauricio Gómez. Da Silva eligió a uno de los mejores laterales derechos del medio. Tiene el valor agregado de ser un gran ejecutante de tiros libres. Llega para ocupar la vacante dejada por Mathias Suárez..



Villoldo. El violeta concreta la llegada de un lateral izquierdo ya que pretendía cuando todavía militaba en Plaza Colonia. Asegura buena salida y también tiene gol. Ocupa el lugar de Ayrton Cougo.



Maxi Perg. Es uno de los zagueros uruguayos que mejor se desenvuelve en el juego aéreo. En Peñarol no brilló, pero en Fénix fue figura. Fortalecerá la zona defensiva y ocupará el lugar de Gonzalo Maulella.