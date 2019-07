Griezmann: "Suárez me llamó para felicitarme, Messi aún no me ha llamado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"(Luis) Suárez sí me ha llamado. Me felicitó y me dio la bienvenida. (Lionel) Messi aún no me ha llamado". El delantero francés, Antoine Griezmann reveló que el "Pistolero" fue el primero de los dos grandes cracks del FC Barcelona que se comunicó para saludarlo por su llegada al equipo.

Sobre su incorporación al equipo y la forma en la que lo recibieron sus compañeros, con humor Griezmann dijo a diario AS: "Pues la verdad es que empezó mal porque me hicieron dos caños en mi primer rondo. Uno me lo hizo (Ivan) Rakitic. Por suerte ya he aprendido la lección".

Respecto a las comunicaciones que pudo haber tenido con algunos futbolistas del plantel del Barcelona, Griezmann reveló: "(Lionel) Messi aún no me ha llamado, pero (Luis) Suárez sí que lo hizo. Me felicitó y me dio la bienvenida.

Finalmente, en lo que puede llegar a ser su vinculación futbolística al estilo del club, el francés comentó: "En el Atlético se ataca más rápido, en el Barcelona se tiene más paciencia con el balón. Es una forma de jugar que me gusta y donde creo que puedo aportar mucho".