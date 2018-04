Griezmann niega tener todo arreglado con el Barcelona

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, negó tener acordado su fichaje con el Barcelona, pero avisó que le gustaría tener resuelto su futuro antes de que comience a disputarse el Mundial de Rusia 2018.



En el programa Teléfoot de la cadena francesa "TF1", Griezmann remarcó de manera rotunda: "No sé de dónde vienen esas informaciones, pero yo no sé nada y por lo tanto de momento no hay nada, son falsas". De esta forma, el delantero tiro por tierra todos los rumores de la prensa que le sitúan en el club blaugrana.



Eso sí, el jugador del Atlético de Madrid no pudo evitar aceptar que pretende resolver su futuro antes de que comience el Mundial de Rusia 2018, para poder centrarse al 100% con su selección.