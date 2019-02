Griezmann elige a Godín porque "siempre encuentra la forma de ganar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antoine Griezmann, que eligió a Diego Costa como el mejor compañero con el que ha jugado, que destacó a Pepe como el defensa más difícil que tuvo de rival, dijo que en su quinteto ideal “pondría a (Diego) Godín porque siempre encuentra la manera de hacer trampas y ganar”.

En un repaso que hizo de su carrera en el portal “Oh my Goal”, el futbolista francés optó por Diego Costa: "Por el apoyo que me da en el campo, me permite jugar con mayor libertad. Es un chico con el que trabajo realmente bien, nos entendemos con una mirada, sabemos dónde estamos... Encima es un luchador y me contagia, me encanta".

Al francés también le tocó elegir rival y ahí se decantó por De Jong, la última perla del Ajax que ha fichado el Barça. "Intenté presionarle y no lo conseguí", explicó Antoine. En cuanto a los defensas, “Grizi” no dudó al señalar que el defensa más duro que tuvo que enfrentar es: "Diría que Pepe porque siempre te respira en la nuca. Siempre está encima de ti y es un jugador muy difícil de superar".

A la hora de elegir al mejor jugador de todos los tiempos, Griezmann no fue muy directo. "Depende de la época, pero te diría que Messi o Cristiano. Nunca vi cómo jugaban Maradona o Pelé. Es una pregunta complicada, cada uno tiene su propio estilo". Luego agregó: "También está Zidane. Él gano un Mundial y Messi y Cristiano no lo han hecho".

Para elegir un quinteto con el cual jugaría la estrella del Atlético de Madrid se queda con sus compañeros de selección, con el capitán de su equipo, con su ídolo... y con él mismo: "Me quedaría con Ousmane Dembéle y también con Kanté porque nunca pierdas si está en tu equipo. Pondría a Godín porque siempre encuentra la manera de hacer trampas y ganar. Conmigo cuatro y me falta uno... Beckham. Sin arquero".