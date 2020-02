Gregorio preparó el partido con una visita muy especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Universitario de Deportes, el equipo dirigido por Gregorio Pérez, recibirá hoy en el Monumental de Lima a Cerro Porteño por la segunda fase de la Libertadores.

Y preparó el partido con una visita muy especial: la de Daniel Luond, un muchacho con Síndrome de Down que es fanático de Universitario y cuyo sueño es ser entrenador.

Gregorio lo conoció minutos antes del juego de vuelta frente a Carabobo. Daniel lo llamó desde la tribuna y Gregorio se acercó a saludarlo mientras los futbolistas calentaban. “Es hincha de la U desde que nació y tiene pasión por el fútbol. Le gustaría ser técnico y se siente técnico”, le contó Gregorio a Ovación.

“Cuando me acerqué a darle la mano empezó a hablarme de tácticas y me dijo que teníamos que jugar 4-2-3-1, pero que no descartaba el 4-4-2. Me dijo que le gustaba como estábamos trabajando en la U”, añadió el DT.

Y el lunes Daniel se apareció en la práctica. “Fue con el padre y vestido de entrenador, con pantalón corto, un silbato colgado y una carpeta con la cancha marcada y muchos números. Me dijo que quería ser mi ayudante. Yo le expliqué que sí, que lo iba a ser, pero que teníamos que encontrar los momentos y la forma”, siguió relatando Gregorio sobre el joven que incluso le dio una charla técnica a los futbolistas.

Como Daniel quiere ser parte del cuerpo técnico de Gregorio, el entrenador le pidió que tomara notas en los partidos, de todos los detalles, lo bueno y lo malo y que luego se lo pasara. “Fue la forma que se me ocurrió para que se sienta partícipe del cuerpo técnico que es lo que más quiere”, explicó el uruguayo.

“Fue un momento muy lindo para todos nosotros, para mí y para los jugadores. Y él se fue muy feliz”, finalizó Gregorio.

Es más, Daniel se llevó de regalo un mural que hizo un joven pintor limeño del momento que conoció a Gregorio en la previa del partido ante Carabobo.

Universitario preparó muy bien el partido de hoy frente a Cerro Porteño, sólo falta que ganen para alegría de Daniel y de todos los hinchas cremas.