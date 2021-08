Graves incidentes luego del triunfo de Peñarol sobre Cerro en Sub 19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo hecho de violencia en el deporte ocurrió en las canchas del fútbol uruguayo y en este caso en el marco de las divisiones formativas. Peñarol visitó a Cerro en el Complejo Héctor Da Cunha y el partido de Sub 19, que fue el que abría la jornada, fue el único que pudo disputarse porque luego se suspendió la actividad en virtud de las agresiones que los aurinegros denuncian haber recibido de futbolistas y parciales albicelestes.

Peñarol ganó por 2-0 con tantos de Diego Méndez y Óscar Cruz en el complemento, pero una vez finalizado el encuentro se sucedieron inconvenientes que pasaron a ser agresiones. "Recién hablé con gente de las formativas y me contó que fue bastante fuerte lo que pasó. Por suerte no hubo heridos que lamentar, pero los chiquilines recibieron pagadas, puñetazos y todo tipo de agresión. Es algo de nunca acabar. Parece que no se le puede ganar a Cerro", contó a Ovación el directivo Rodolfo Catino.

Relató también que la delegación de Peñarol se subió como pudo al ómnibus y salió del lugar sin que se jugara el partido de la Sub 17. Los mirasoles deberían retornar el sábado para disputar los cotejos de Sub 16, Sub 15 y Sub 14, pero "de ninguna manera vamos a volver. No sé todavía qué decisión va a tomar la Mesa del Consejo Juvenil, pero Peñarol no vuelve a jugar", adelantó Catino.

El directivo contó también que si bien los tres delegados no fueron agredidos, tampoco la pasaron bien, ya que tuvieron que encerrarse en un lugar para resguardarse y solo pudieron abandonar el complejo de Cerro cuando llegó la policía unas tres horas después.