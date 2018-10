Los grandes se verán las caras el sábado

Pese a que Nacional todavía no conoce la fecha de su partido ante Fluminense por Copa Sudamericana, el duelo clásico podría pasar de todas maneras para el sábado 20 de octubre.

La idea de la institución alba radicaba teniendo en cuenta que si Nacional debía jugar su partido por Copa, el martes o el miércoles, iba a solicitar el cambio del partido ante Peñarol.

Los dirigentes aurinegros no tenían problema de cambiarlo, pero siempre y cuando Cristian Rodríguez no fuera citado para la selección. En ese caso, desde Peñarol no querían que el encuentro fuera el sábado ya que el "Cebolla" iba a contar con poco tiempo de recuperación para un duelo tan trascendental.

De todas maneras, la situación parece tener solución. Aunque Nacional todavía no conozca la fecha de su viaje a Brasil, el aurinegro habría aceptado la posibilidad de jugar el sábado y entonces el choque sería el 20 de octubre desde las 15 horas.

Pese a que falta la confirmación oficial, las posibilidades de que esto suceda son grandes, teniendo en cuenta que Cristian Rodríguez no se encuentra en la lista del maestro Tabárez.