Nacional no va a Jardines y se cambia el horario

Finalmente Nacional y Peñarol jugarán el mismo día pero a distintas horas. A pedido del Ministerio del Interior, para que las hinchadas de ambos equipos no se crucen, los tricolores jugarán a las 15.30, mientras que Peñarol lo hará a partir de las 17.



Lo que no se cambió fueron los escenario ya que Nacional visitará a Racing en el Nasazzi y los aurinegros chocarán ante Cerro en el Luis Trócolli. De esta manera, disminuye la chance de que los simpatizantes de ambos grandes se puedan enfrentar rumbo a los distintos escenarios.



Cabe recordar que una de las posibilidades que existía era que ambos jugaran a la misma hora, pero que el duelo entre Racing y Nacional se moviera de cancha y se disputara en Jardines del Hipódromo.



Se entiende que el duelo que cambió es el del conjunto de Alexander Medina teniendo en cuenta que el Nasazzi no cuenta con red lumínica, mientras que sí posee el Tróccoli en caso de que sea necesario utilizarla.



De esta manera, el domingo volverán a jugar los dos grandes, algo que ya sucedió el último fin de semana pero en ese caso fue el sábado cuando Peñarol enfrentó a Boston River en el Campeón del Siglo y Nacional a Defensor Sporting en el Parque Central.