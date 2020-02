Los grandes todavía no meten miedo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya vimos jugar a Peñarol, que se reforzó con 10 futbolistas. También vimos a Nacional, que fue más austero y trajo solo cuatro. ¿La verdad? No meten nada de miedo. Es cierto que tienen técnicos nuevos que están tratando recién de imponer sus ideas; que además se está en la etapa más complicada de la preparación y todo eso.

También lo es que no todos los refuerzos jugaron, porque en el aurinegro no estuvo por ejempo Matías Britos y en Nacional no lo hizo Matías Suárez, pero ambos equipos deberían haber jugado bastante más.

El tricolor parece ir de más a menos. Empezó muy bien contra River Plate, ratificó frente a Florida y ya no fue tan bueno lo hecho ante Atlético Rafaela. Luego, cuando vino lo oficial, dejó más dudas que certezas en la final perdida 4-2 con Liverpool. Fue dominado futbolística, psicológica y físicamente en el final por el conjunto negriazul.

El aurinegro jugó ante Belgrano de Córdoba y empató 0-0. Jugó un buen primer tiempo en el que transformó al arquero rival en figura, pero no fue una fuerza arrolladora ni pudo anotarle al 27° entre 32 equipos de la B Argentina. Forlán y Munúa tienen mucho trabajo por hacer.