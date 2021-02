Las 5 grandes recompensas del empate clásico para Nacional

Nacional no ganó el clásico, pero el empate ante Peñarol en el Campeón del Siglo terminó entregándole muchas cosas positivas. La recompensa no fue la mayor, pero hubo varios premios. El más notorio es el de mantener la distancia con su rival de todas las horas en las dos tablas, pero hubo más cosas positivas.

Obviamente, lo mejor hubiese sido estirar la distancia a 11 puntos en la Tabla Anual y agrandar también la diferencia en el Torneo Clausura, pero hay muestras importantes de que está mejor encaminado hacia la conquista de su objetivo: el bicampeonato uruguayo. Y aquí las repasamos.

1) No lo bajaron

El clásico pudo haber marcado un antes y un después en la lucha por la Tabla Anual, porque una imposición del aurinegro hubiese puesto los pelos de punta del lado tricolor. Eso no aconteció. El equipo de Mauricio Larriera la sigue corriendo muy de atrás en la tabla que tiene un enorme peso para la definición del Campeonato Uruguayo y no tiene otro camino que ganar el Clausura para poder entrar en la definición por el título y tratar de impedir una nueva consagración de Nacional.

Juntar en la mitad del terreno de un equipo grande a tres futbolistas que resaltan por sus cualidades técnicas, más que por las de lucha y tesón, no es algo muy común en Uruguay. Nacional está dando un paso hacia adelante en la búsqueda de una superación futbolística, de una adaptación a las exigencias del fútbol actual y la unión de Gabriel Neves, Emiliano Martínez y Felipe Carballo se supera día a día. Técnica, visión de juego y gran despliegue para hacer las transiciones son las herramientas que estos tres jugadores aportan para organizar el mejor fútbol sin que eso implique que se resigne combatividad para recuperar la pelota. Hoy en Uruguay no hay mejor mediocampo que el armado por Giordano.

4) Un arquerazo

Sergio Rochet es jugador de Selección

Hay algo básico e inevitable: para ganar partidos y obtener campeonatos se precisa un nueve que rompa todas las redes y un arquero que ataje las pelotas imposibles. Bueno, en el arco, y desde hace rato, Nacional tiene un arquero que es espectacular. Sergio Rochet ataja lo que otros no podrían sacar y sus intervenciones son determinantes para el desenlace de los partidos. Sus actuaciones no son esporádicas, no es una golondrina del verano, y con ello confirma que está llamado a convertirse en un integrante de la Selección uruguaya. Quizás hasta con la fuerza y categoría como para pelearle la titularidad a Fernando Muslera.