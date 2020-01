El gran trato: Nacional sigue buscando retener a Felipe Carballo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional quiere retenerlo. El futbolista se quiere quedar. El empresario Pablo Boselli está procurando convencer al Sevilla que la próxima Copa Libertadores con Gustavo Munúa como técnico de Nacional colaborará de manera efectiva para que la ficha se valorice aún más. Las pautas para la continuidad se están marcando y esta semana será decisiva para que el gran trato se pueda consolidar y que Felipe Carballo, como lo quiere el entrenador tricolor, se quede otros seis meses en el club.

Está claro que no es una operación sencilla, especialmente porque al cuerpo técnico tricolor le urge tener una respuesta rápida. Y algo similar ocurre con el futbolista, que el 4 de enero debía estar en Europa para reincoporarse al Sevilla que hoy orienta Julen Lopetegui, pero que con autorización expresa del club se quedó en Uruguay.

No es sencilla porque no sobra el tiempo. Hay que actuar con velocidad. Es cierto, hay buena disposición, porque si el jugador no se fue aún a Europa es porque Sevilla está escuchando a Nacional y a Boselli. Ya es un punto a favor y muy bueno, porque el club lo que pretendía era negociarlo de manera inmediata. Quizás con un resultado económico no tan favorable, pero sí concreto.

Sin embargo, se escucha porque se contempla las ganas que tiene el futbolista de seguir en los tricolores, porque se evalúa como positivo el repunte que tuvo y porque Boselli les subrayó que en el mercado del verano boreal la transferencia de Carballo dejará mejores réditos que los que puede llegar a proporcionar ahora.

Felipe, mientras tanto, no descansa, porque actualmente está entrenando en Punta del Este. Si bien le urge como a todos tener una rápida definición, no está descuidando su condición atlética.

El jugador tiene claro que cuenta con el apoyo total de Munúa, con el que supo entregar buenos rendimientos. Además, confía plenamente que este estilo de juego se adapte más a sus condiciones, lo que también colaboraría para conseguir lo que su agente le hace ver al club dueño de su ficha: seis meses en un gran nivel deportivo ayudarán para que suba su cotización.

Lo que también es notorio es que desde filas tricolores por ahora no se ha puesto los ojos en ningún otro futbolista. Por más nombres que lleguen -que aparecen a diario-, la idea prioritaria es tratar de solucionar la permanencia de Carballo.