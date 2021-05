La gran pica que se viene: el duelo de Luis Suárez vs Ronald Koeman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El shock que provocó la ruptura de la relación, que trajo consigo un inevitable duelo, no generará una euforia desmedida. Luis Suárez, este sábado en el Camp Nou, no repetirá una carrera desenfrenada hacia un costado de la cancha ni se deslizará por el verde césped esperando ser el centro de atención de sus compañeros del Atlético de Madrid si consigue mandar la pelota dentro del arco del FC Barcelona que protegerá Ter Stegen. Pero que nadie descarte que alguna seña especial pueda aparecer, como el mismo se lo supo admitir tiempo atrás a Ovación.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando “Lucho” se dejó envolver por la atmósfera del estadio blaugrana y por culpa del poyo de los hinchas catalanes vivió de forma esplendorosa el gol que le anotó al Liverpool inglés, nada menos que su anterior equipo y cuya parcialidad fue capaz de entregarle también una admiración como pocas veces puede verse en el fútbol, Suárez está preparado para entregar como mucho una dedicatoria particular.

Seguramente ni siquiera se aproxime a aquella irónica celebración del piscinazo que ensayó delante del banco de suplentes del Everton el 29 de octubre de 2012, como castigo a David Moyes, entrenador del rival que lo había acusado de ser “teatrero”. Pero no deja de ser prometedora la forma en la que el salteño puede llegar a marcar un pequeño castigo al técnico del Barcelona por haber aceptado las recomendaciones dirigenciales del equipo catalán por bajarle el pulgar a su continuidad debido a que se lo consideraba “viejo”.

atlético de madrid La campaña de Luis Suárez Con el Atlético de Madrid Luis Suárez suma 19 goles y dos asistencias en 34 partidos. Ha jugado un total de 2.632 minutos entre los cotejos de LaLiga y la Champions League. Es el principal goleador del equipo de Diego Simeone. El 21 de marzo ante el Alavés pudo anotar su último tanto. Una lesión le hizo perderse tres cotejos consecutivos. En el “Pichichi” español está en el cuarto lugar.

Queda claro que para que esto se produzca, además del principio básico de que Suárez tiene que convertir un gol, tendrá que llegar en el mejor contexto. O sea, en un marco de partido en el que la conquista termine entregando una ventaja hacia el Atlético de Madrid y no un simple consuelo.

Lo que nadie puede negar es que por encima de la riqueza que tiene el cotejo entre blaugranas y colchoneros por la situación en la que se encuentra la disputa de LaLiga, el gran morbo estará puesto en la presencia de Suárez en el ataque rojiblanco contra el equipo del entrenador holandés que en agosto de 2020 por teléfono le dijo que “no lo iba a tener en cuenta” y que meses después explicó que la decisión se tomó porque “jóvenes talentos como Ansu Fati y Pedri se están desarrollando muy bien y Luis Suárez era uno de los jugadores que, en mi opinión, jugaría menos esta temporada”.

Es incuestionable que hay pica. Que no pudo suavizarla ni la aceptación de Koeman que había una decisión tomada y que él mismo fue capaz de asegurarle al jugador uruguayo que si quedaba lo iba a utilizar. La fomentó el posterior gran despliegue de Suárez el Atlético de Madrid que terminó cansando al holandés por las repetidas preguntas en las conferencias de prensa sobre los goles de Suárez. "No me gusta contestar preguntas sobre Suárez porque no es jugador nuestro. Lo respeto, pero nosotros tenemos a nuestros delanteros", dijo una vez agotado por los periodistas.

fc barcelona La campaña de Ronald Koeman El entrenador holandés ya suma 50 cotejos como responsable del primer equipo del FC Barcelona. Acumula 34 victorias, seis empates y 10 derrotas. Ya tiene un título porque ganó la Copa del Rey gracias a la goleada de 4-0 sobre el Athletic del Bilbao, pero quedó afuera de la Champions League en octavos de final ante el PSG. Además, también cayó en el clásico ante el Real Madrid.

Y el salteño, en tanto, también condimentó la rivalidad cuando declaró “me molestó que me dijeran que era viejo y que ya no podía jugar al más alto nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso me disgustó. Si no hubiera hecho nada en un club como el Barça durante tres o cuatro años lo habría entendido, pero cada año metía más de 20 goles”.

Este sábado, entonces, desde la hora 11:15 (a Uruguay el partido llegará por Directv), en el templo de los catalanes, ese estadio que Suárez llenó de goles y festejos, habrá un duelo dentro del gran choque: Suárez vs Koeman. El delantero con las ganas de confirmar que Koeman se equivocó y el holandés con las ganas de que sus jóvenes le den la razón.



El proceso de la historia Barcelona-Koeman-Suárez-Atlético Madrid Agosto 2020- La llamada de Ronald Koeman

El 14 de agosto de 2020, en un diálogo telefónico que duró 1’40”, Ronald Koeman le confirmó a Luis Suárez lo que los directivos habían hecho circular por los medios: que no lo tenía en sus planes para la futura temporada.



Agosto 2020- Asistencia al entrenamiento

Como había anunciado Ovación en aquel momento, Suárez asistió al primer día de entrenamiento de Koeman como DT blaugrana. Fue el 21 de agosto. Después de dar negativo en un PCR se unió al plantel.



Septiembre 2020- La despedida del Barcelona

El 24 de septiembre de 2020 en su emotiva despedida, y junto al presidente Bartomeu, Luis Suárez dice “claro que pensaba que podía seguir aquí...”. Y también subraya: “En este caso, el entrenador no contaba conmigo”.



Septiembre 2020- El fichaje con el rival directo

Un día después de su adiós al Barcelona, y tras tres semanas turbulentas, se oficializa lo que se venía anunciando: Suárez es presentado como jugador del Atlético de Madrid. El fichaje es bajo circunstancias y números especiales.



Septiembre 2020- El “malo de la película”

Suárez al Atlético y Ronald Koeman dice el 26 de septiembre: “Parece que yo sea el malo de la película, pero no es así. Es una decisión del club. Antes de firmar mi contrato, el club ya tenía pensado cambiar cosas y yo apoyé”.



Septiembre 2020- Un debut a lo Luis Suárez

El 28 de septiembre de 2020, Luis Suárez tiene su partido inagural con la camiseta del Atlético de Madrid. Jugó 20 minutos ante el Granada y metió un doblete y realizó una asistencia para la goleada por 6-1. Descollante.



Octubre 2020- El respaldo a los jóvenes

Koeman dijo el 18 de octubre de 2020 que había que cambiar “la forma de juego, pero también la plantilla. Jóvenes talentos como Ansu Fati y Pedri se están desarrollando muy bien y Suárez iba a jugar menos”.



Noviembre 2020- Positivo de Covid 19

Luis Suárez dio positivo por coronavirus en la Celeste yademás de perderse el partido por las Eliminatorias contra Brasil tampoco pudo defender al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano ante el FC Barcelona.



Febrero 2021-La crítica a las formas

En febrero de 2021 Suárez dijo "Barcelona necesitaban cambios, lo acepto, pero me molestaron las formas, siempre he tratado de estar a la altura del club. No es fácil pasar seis años en el Barcelona y estar al nivel que yo estuve”.