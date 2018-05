Sin su gran Guerrero, igual hay un Perú que se muestra fuerte para dar pelea

Sin su astro Paolo Guerrero, Perú venció 2-0 a Escocia este martes, en partido amistoso en Lima, antes de viajar a Europa para su participación en el Mundial de Rusia-2018.



Los goles del triunfo del cuadro inca fueron anotados de penal por Christian Cueva a los 38 minutos y Jefferson Farfán a los 48.



Con un juego de toque al ras del campo, el equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca logró un importante triunfo antes de la gran cita.



"Hicimos un gran partido, hicimos lo que teníamos que hacer", dijo Farfán, quien sin embargo afirmó que había sido un "partido durísimo".



Perú salió a proponer un buen juego colectivo desde el arranque, con llegadas por la bandas y tiros a pelota parada.



A los 7 minutos, un tiro libre del mediocampista Christian 'Aladino' Cueva forzó la intervención del arquero Jordan Archer, quien mandó el balón a tiro de esquina.



Escocia, con el delantero Matt Phillip y su capitán Charlie Mulgrew, buscaba atacar con contragolpes, pero moría en todos sus intentos al encontrarse a una sólida defensa peruana, liderada por Christian 'la Sombra' Ramos.



Tras los 20, Perú dominaba el duelo, pero la sociedad de Farfán y Cueva no funcionaba. La selección escocesa aprovechaba la estatura de sus jugadores y la pelota parada para atacar.

despertaron Los cachorros rugen

Pero los "cachorros" del 'Tigre' Gareca despertaron. Y a los 38 minutos Cueva, que milita en Sao Paulo de Brasil, frotó la lámpara y anotó de penal el 1-0. El tanto hizo delirar a los más de 40.000 hinchas en el Estadio Nacional.



Tras el gol, los peruanos se fueron al ataque con buenas triangulaciones y paredes elaboradas por Cueva y Edison Flores, pero no llegaron a concretar otro gol previo al descanso.



"Fue un partido difícil porque encontramos a una Escocia muy cerrada, pero el equipo terminó abriendo el marcador y justificando el triunfo", analizó Gareca tras el encuentro. "Lo más importante es llegar bien al Mundial. Ahora vamos a corregir cosas, pero quede conforme con el equipo".

Apareció La Foquita goleadora

En la segunda etapa, Perú salió envalentonado y decidido a liquidar el partido por la potencia de su atacantes.



A los 48, 'la Foquita' Farfán anotó el 2-0 tras un excelente asistencia de volante Joshimar Yotún.



Pero los peruanos querían más y siguieron presionando a su rival, que aplicaba la pierna fuerte para controlarlos.



A los 64, el seleccionador de Escocia, Alex McLeish, mandó al campo a Oliver Mcburnie y Callum Paterson para darle más profundidad a su equipo.



A los 70 McBurnie sacó un remate que salió desviado del arco de José Carvallo.



"Tengo que ser honesto, definitivamente ha habido un mejor nivel en el equipo peruano", reconoció McLeish. "Han mostrado un gran nivel, van a tener una gran probabilidad de pasar la siguiente ronda del Mundial. Farfán fue difícil, nos sorprendió".



Gareca, para recuperar la zona central, mandó al campo a Raúl 'la Pulga' Ruidíaz y Andy Polo. En los últimos minutos, Perú controló el partido, pero no pudo concretar otra vez ante la salida de Farfán. Escocia reaccionó, pero no pudo descontar.



El miércoles, Perú viajará a Zurich y desde allí a Austria, donde jugará un amistoso con Arabia Saudita en Altach el 3 de junio.



Seis días después disputará otro amistoso con Suecia en Gotemburgo, desde donde partirá hacia Rusia.



Perú está encuadrado en el Grupo C del Mundial junto a Francia, Australia y Dinamarca.



El seleccionado peruano vuelve a un Mundial de fútbol después de 36 años, pues no clasificaba desde España-1982.



Los jugadores salieron a calentar con el nueve en la espalda y la fotografía de su goleador Paolo Guerrero, suspendido por por dopaje por el Tribunal Arbitral del Deporte. Los goles también fueron celebrados al estilo de Guerrero por Cueva y Farfán.