El gran arranque del "Polilla"

"Si lo hubiese soñado no hubiera sido de esa manera. Podía imaginar un resultado favorable, pero no haciendo cuatro goles en La Paz. Y teniendo una actuación muy importante, sobre todo tratándose del primer partido”, reconoció el “Polilla” Jorge Da Silva sobre el gran arranque que tuvo en su segunda etapa en el club.



“Estábamos expectantes de cómo podía rendir el equipo con tanta gente joven. Lo que podía pasar en La Paz era una incógnita. Había mucha inexperiencia, no sólo en la altura sino también en torneos internacionales. Nos tocaba debutar en Libertadores, con pocos días de trabajo, con un plantel que se renovó y todavía en La Paz. Y nos quedamos muy contentos, no sólo por el resultado sino por el rendimiento”, reconoció Da Silva tras finalizar el entrenamiento que los violetas realizaron ayer por la mañana en el complejo Arsuaga. La práctica comenzó a las 8:30 horas para tratar de hacerle un dribling al intenso calor. Y se trabajó básicamente en lo táctico.



Al intentar encontrarle explicación al buen rendimiento de su equipo en la altura, el entrenador reconoció que son partidos que se dan. “Nosotros hicimos muchos méritos para que se diera así, pero la expulsión de Leaños influyó en lo que fue el segundo tiempo. Igual que el gol que anotamos a los 45’. Creo que se dio un partido que seguramente no se va a repetir. O que no muchas veces se va a poder repetir. Igual, lo que hay que resaltar es el trabajo que hizo el equipo. Sabíamos que no podíamos desordenarnos ni jugar estirados. Y que había que minimizar los esfuerzos, hacer lo justo y necesario. Y la verdad que en todo eso los muchachos cumplieron a la perfección. Nunca nos agarraron mal parados y nunca nos desordenamos a pesar de que nos hicieron dos goles y nos empataron en pocos minutos”, analizó el “Polilla”, quien admitió a su vez que en ese momento pensó que Bolívar iba a seguir de largo.

“Sinceramente, lo pensé. No sólo por el envión anímico que significaba para los jugadores de Bolívar, sino por la gente también. Revertir un 0-2 en pocos minutos era una inyección anímica muy fuerte para ellos. Todavía había mucho partido por delante y en la altura los últimos minutos son los peores. Sin embargo, el equipo reaccionó. Convirtió dos goles más y nos anularon otros dos. Y además estuvieron físicamente mejor que el rival. En la conferencia de prensa los periodistas bolivianos me preguntaban qué habíamos hecho para que el equipo corriera tanto. Hubo momentos en que corrió más que Bolívar”, dijo el técnico, quien destacó la importancia que tiene una victoria como la que consiguieron en la ida para que el equipo pueda afianzarse y confiar en la idea de su cuerpo técnico.



INOLVIDABLE. El “Polilla” dirigió por todos lados: Argentina, Colombia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, además de haber estado dos veces al frente de Peñarol. Sin embargo, la victoria de La Paz es de las más importantes de su carrera de entrenador. “Son pocos los equipos que han hecho cuatro goles en la altura y a los uruguayos nos ha costado muchísimo. Hacía casi 30 años que un equipo uruguayo no ganaba en La Paz. Cuando algo así se da, pasa a ser un partido inolvidable por mucho tiempo”.

CHARLAS. Una de las tareas que lleva adelante el cuerpo técnico por estas horas es intentar que los futbolistas no crean que ya están en la segunda fase, sobre todo los más jóvenes. “Esto recién está empezando y el miércoles tenemos que ratificar lo de La Paz, si no todo lo bueno pasa a ser muy malo. Es algo que ya hablamos enseguida que terminó el partido. Estuvimos cerca de tres horas en el vestuario esperando al ‘Chino’ Navarro que tuvo antidoping y no salía. Ya ese mismo día charlamos sobre lo importante que es seguir metidos para ilusionarnos con poder avanzar en una copa que tiene equipos muy importantes. Y lo volvimos a hacer cuando regresamos acá a los entrenamientos. Hay una gran respuesta del grupo, lo vemos día a día en el trabajo. Y los grandes ayudan mucho porque le hablan permanentemente a los demás. Los aconsejan, les cuentan sus experiencias, les dicen lo que puede venir e incluso lo que puede ser el futuro de ellos. Ojalá que el miércoles la actitud y la concentración sean las mismas”.



FIESTA. Defensor Sporting fijó precios populares para el miércoles. Y la idea es que no sólo concurra al Franzini el hincha de Defensor Sporting. “Es un momento lindo para ver fútbol. No hay competencia local y la gente está con ganas de ver fútbol. La época del año es buena, ojalá que sea una linda noche. Para nosotros sería muy importante que la gente nos acompañara y que el jugador vea que tiene apoyo popular no solo del hincha de Defensor, sino de la gente del fútbol. Lo que ellos lograron en la altura hace que los miren de otra manera. Yo recuerdo que en la Copa del 2008 jugábamos en el Centenario de local y Defensor tuvo la misma política de colocar precios económicos. Y llegamos a jugar con 40.000 personas. Ojalá se vuelva a dar y nosotros le podamos responder en la cancha”.

MENSAJES. El “Polilla” recibió muchísimos mensajes de felicitación tras el partido de La Paz. “Muchos de gente de Peñarol y eso me dejó muy feliz porque habla de que cuando uno pasó por ahí hizo bien las cosas o dejó una buena imagen como persona y eso para mí es importante. También mucha gente de Colombia que estaba pendiente de lo que estábamos haciendo. Muchos mensajes que vinieron muy bien en un momento en que recién estamos arrancando y hay mucha expectativa”.