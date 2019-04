El otro gran adversario: Peñarol visita a San José a 3.800 metros de altura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegar unas horas antes del partido a la altura y regresar ni bien finalizado el encuentro son aspectos que forman parte de la planificación del partido que hoy Peñarol jugará a 3.800 metros sobre el nivel del mar.



San José de Oruro será el rival carbonero, pero el principal adversario, sin desmerecer al equipo boliviano, es el factor natural que hace que un club acostumbrado a jugar en el llano tenga que ir a la altura.



Y no será la primera vez en esta temporada para el aurinegro, ya que el 7 de marzo visitó Quito para enfrentar a Liga y la fórmula fue la misma: subir y bajar el mismo día.

Hoy, el club mirasol se someterá a una advertencia de la Conmebol, ya que en el artículo 88 del reglamento de la Copa Libertadores se deja en claro que los equipos que jueguen a una altitud mayor a los 2.000 metros podrán llegar hasta seis horas antes del partido. Pero Peñarol viajará a Oruro a las 16:20 (una hora más en Uruguay) desde Santa Cruz y arribará pasadas las 17:00, por lo cual al aterrizar al menos tres horas y media antes será advertido (no tendrá multa económica) por el organismo que rige el fútbol continental.

La razón es tratar de prevenir las consecuencias de la altura. Para eso, la sanidad y el cuerpo técnico de Peñarol ya vienen trabajando desde hace meses con máscaras de oxígeno en Los Aromos para no dejar detalle librado al azar.



El rendimiento en Quito fue satisfactorio y más allá de la derrota, no hubo consecuencias físicas para los futbolistas que jugaron.



Esta noche el cuerpo técnico mantendrá esa planificación para un partido que puede llegar a darle a Peñarol la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que no consigue desde 2011.

“Jugar en la altura siempre trajo polémica, pero hay dos aspectos que son importantes: el fisiológico y también el psicológico”, le contó a Ovación el médico deportólogo Leonardo Schiavone.



Desde lo fisiológico, Schiavone comentó que “puede haber una situación extrema de mucho frío (Oruro tendrá alrededor de 5 grados esta noche) y eso genera un estrés importante en ese sentido, pero también está el factor psicológico que ahí pasa a ser un estudio individual de casa deportista porque todos responden de manera diferente. Algunos mejor y otros peor”.

Por lo general, los futbolistas con mayor capacidad aeróbica son los que sufren menos el desgaste en la altura y en algunos casos, aquellos que tengan dificultades en su capacidad aeróbica no son tenidos en cuenta para no comprometer su rendimiento y mucho menos su salud. “La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y en la altura, cuando se está cerca de los 4.000 metros, baja a 462 y hace que la presión de oxígeno en las arterias sea menor y puede tener cierta repercusión en el rendimiento, explicó Schiavone.



Una adecuada alimentación, buena hidratación y llegar con un buen descanso, son aspectos claves que Peñarol tendrá en cuenta para enfrentar a otro gran adversario: la altura de Oruro.

SAN JOSÉ vs. PEÑAROL

Los detalles del partido Estadio: Jesús Bermúdez de Oruro

Hora: 21:30

Televisa: Fox Sports

Árbitro: Germán Delfino (Argentina). Asistentes: Ezequiel Brailovsky y Cristian Navarro (Argentina). Cuarto árbitro: Fernando Echenique (Argentina).



San José: Lampe, Montaño, E. Rodríguez, Mena, J. Torrico, H. Gutiérrez, Ovando, D. Torrico, J. Sanguinetti, R. Ramallo, C. Saucedo. DT. Miguel Ponce



Peñarol: Dawson, G. González, Formiliano, Lema, L. Hernández, B. Rodríguez, G. Pereira, F. Martínez, C. Rodríguez, A. Canobbio, D. Núñez. DT. Diego López



Hoy puede clasificarse.



Una serie de resultados pueden depositar esta misma noche a Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores. Si el equipo de Diego López le gana a San José en Oruro, automáticamente avanzará de fase. En caso de no lograr una victoria, el pasaje a la siguiente ronda también puede asegurarse si Liga de Quito empata o pierde con Flamengo en Ecuador. Si hay triunfo de los ecuatorianos y derrota o empate del aurinegro en Bolivia, todo se dilucirá en la última jornada el 8 de mayo.



Un partido clave



Esta noche desde la hora 21:10 en La Casa Blanca, Liga de Quito se juega como local en Ecuador su último boleto para seguir peleando la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Repetto recibe a Flamengo, líder del Grupo 4 del torneo continental, con la obligación de ganar para mantener viva su ilusión.

La primera vez para un uruguayo El Estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro recibirá esta noche por primera vez en su historia a un equipo uruguayo como rival de San José.



El escenario, que fue inaugurado en el año 1955 y tiene capacidad para 39.000 espectadores, está ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar y esa será una de las grandes adversidades para Peñarol esta noche a partir de la hora 21:30 de Uruguay.



En este reducto, San José lleva disputados 21 partidos por copas internacionales con un saldo que hasta el momento es de ocho triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.



En el Grupo 4 de la Copa Libertadores, los bolivianos en Oruro cayeron con Flamengo 1-0 y luego empataron 3-3 en un partido increíble con Liga de Quito. Ante Peñarol será el segundo enfrentamiento en la historia. El primero, terminó con goleada aurinegra 4-0 en el Campeón del Siglo.



Dos figuras a tener en cuenta.

Javier Sanguinetti. El volante ofensivo de San José de Oruro viene teniendo muy buenas actuaciones en el equipo boliviano. El fin de semana anotó un gol en el triunfo de la “V” azul frente a Royal Parí por 2 a 1 por el Torneo Apertura.



Kevin Dawson. A pesar de haber tenido una mala salida con el pie el sábado ante Cerro que le costó un gol a Peñarol, es de los futbolistas más determinantes en el plantel y hoy puede llegar a tener mucho trabajo en la altura de Oruro.