Gracias al "Rey": David Terans fue la figura de un Peñarol que sigue sin jugar bien al fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol tenía que ganar y lo hizo. No fue fácil. El equipo de Mario Saralegui sigue demostrando una clara y notoria ausencia de funcionamiento colectivo, pero en el plantel tiene jugadores de jerarquía que son capaces de desnivelar en cualquier momento y uno de ellos es David Terans.

El “Rey” fue la figura de un equipo aurinegro que ayer frente a Boston River en el Estadio Campeón del Siglo estuvo muy lejos de brillar y de ser un aluvión en la ofensiva, pero tuvo dos aspectos fundamentales: fue efectivo en el ataque y mantuvo su arco en cero.

Kevin Dawson fue gran responsable de que al mirasol no le anotaran porque cuando lo exigieron, respondió y a eso se sumó un buen rendimiento defensivo que tuvo como novedad la presencia de Mathías Pintos en el lateral izquierdo cumpliendo una muy buena tarea, tanto a la hora de cerrar su sector y cuando la jugada pedía que desbordara.

La Sub 23 de Manchester United venció al Tottenham con asistencia de Facundo Pellistri By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN La Sub 23 de Manchester United venció al Tottenham con asistencia de Facundo Pellistri

Pero más allá de esos aspectos que fueron también determinantes para sumar tres puntos, el partido —que fue muy malo— tuvo una figura sobresaliente como la de David Terans.

El atacante de 26 años no brilló a lo largo de los 90 minutos de juego, pero apareciendo en cuenta gotas y fue clave para que Peñarol volviera a ganar luego de lo que había sido la derrota con Fénix.

David Terans. Foto: Francisco Flores.

Es que en la primera parte, cuando parecía que el gol no iba a llegar, a los 40’ el carbonero hilvanó una buena jugada colectiva por la derecha y en velocidad. Una sucesión de pases derivó en un desborde hasta el fondo de Giovanni González y un pase atrás para David Terans, quien definió notable para poner el primer gol mirasol.

En la segunda jugada clara de gol -antes había tenido una de Matías Britos al palo a los 4’- el equipo de Mario Saralegui se puso en ventaja sin merecerlo porque a esa altura del partido Boston River jugaba muy cómodo en campo rival, aunque sin generar peligro sobre el arco de Dawson.

Giorgian de Arrascaeta fue figura con gol y asistencia para el Flamengo By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Giorgian de Arrascaeta fue figura con gol y asistencia para el Flamengo

Pero en el medio de todo eso, el carbonero perdió a Walter Gargano por lesión a los 16’ de juego. Una distensión en el sóleo lo sacó de la cancha y seguramente también lo saque del clásico que en principio se jugará el 6 de diciembre.

En el complemento, la historia no cambió mucho. El juego de Peñarol no apareció nunca. Jonathan Urretaviscaya está lejos de su nivel, Facundo Torres no es el mismo de hace unos meses y a Matías Britos no le llegan pelotas de calidad para que pueda dañar en la ofensiva, pero ahí apareció otra vez Terans. A los 80’, el “Rey” sacó un zapatazo que atajó Gonzalo Falcón, pero dio rebote y Agustín Álvarez Martínez la mandó a guardar para el definitivo 2-0 frente al Sastre.

Peñarol ganó y nada más. Sumó tres puntos importantes para recortar la distancia en la Tabla Anual con Nacional y ahora está a 10 puntos, pero desde el rendimiento, el equipo sigue dejando mucho que desear aunque tiene a un jugador que aparece y marca la diferencia como David Terans.