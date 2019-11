Gonzalo Lucas: “No vamos a malvender jugadores; Nacional paga”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Lucas, segundo vicepresidente de Nacional, directivo responsable de la Comisión de Patrimonio y Obras que preside Eduardo Ache, mostró su tranquilidad por reiniciar los trabajos en el Gran Parque Central (GPC), algo que es prioridad para la institución. Afirmó que están camino a equilibrar el presupuesto, pero que para ello tienen que vender futbolistas.

- ¿Qué sensación tiene usted como dirigente de Nacional al concretar finalmente el reinicio de las obras en el GPC?



- Es una sensación de que empezamos a cumplir la deuda que tenemos. Los palquistas han hecho aportes desde hace bastante años, no se le han entregado los palcos porque no se ha podido y empezamos a cumplir con eso. La sensación va a ser el día que hayamos cumplido con todos los palquistas. Ahora simplemente es tener la tranquilidad de empezar a cumplir con los compromisos.

- Después de terminar con la parte que se hará en esta fase, de los niveles 0, 1 y 2 de la tribuna Delgado, y del cerramiento, ¿enseguida se proseguirá con la siguiente fase?



- Esta etapa demandará entre seis y ocho meses y después no necesariamente se seguirá enseguida. Esta parte de los trabajos facilita mucho el continuar con la otra obra que está proyectada, pero no se hará hasta que no se financie o no se consiga cómo hacerlo.

- ¿Para la obra que empezará la semana que viene ya tienen los fondos necesarios?



- El dinero fue por renovación de los palquistas, se lanza la campaña socio vitalicio, tenemos expectativa en ello, y también hay financiamiento por parte de la empresa.

- ¿De qué se trata la campaña socio vitalicio?



- Nacional puede tener por estatuto determinada cantidad de socios vitalicios. Son el 25% del padrón social o un máximo de 4.000. Hay que cobrarle a los socios, para ser vitalicios, un mínimo de 300 cuotas, eso está en el entorno de los 5.000 dólares. Con ese dinero estamos adelantando ingresos, pero es para obras, no podemos utilizar ese dinero para otra cosa. Hasta ahora, cada socio vitalicio que se hacía, el dinero era para obras en Los Céspedes.

- Pensando en un ideal del GPC, terminando por completo la tribuna Delgado hasta el nivel 6, ¿qué otras obras se le deben realizar al escenario?



- Queda una parte en la Atilio García y una parte en la Abdón Porte. Por ejemplo, en la Atilio queda la parte de las escaleras, que todavía no está terminado, queda el tema del estacionamiento, el cerramiento de todo el Parque y esas etapas se irán haciendo a medida que tengamos el financiamiento. Ahí es que entra la segunda etapa, si se llega a hacer el Club Social, y funciona como esperamos que funcione, y así genera ingresos para cumplir con las otras etapas.

- En su momento se vinculó al reinicio de las obras en el GPC con empezar a construir el Club Social, ¿esto es así?



- No necesariamente es así. Sobre el Club Social, en directiva estamos bastante avanzados, vamos a hacer una asamblea en la que se le va a presentar al socio el proyecto y en la medida que nos digan que sí, se va a poder desarrollar. Sería con un financiamiento diferente, ya que se conseguiría quién lo haga. Lo que sí, es que generaría ingresos para terminar el GPC.

- A pocas semanas de cumplirse un año de la gestión de esta directiva, desde el punto de vista económico, ¿qué balance realizan sobre los objetivos que se habían planteado?



- Hemos mejorado mucho, bajamos todos los egresos como habíamos pensado, como no se vendieron futbolistas no hemos logrado equilibrar el presupuesto como queríamos. Estamos en camino a equilibrarlo, pero sin vender jugadores no se puede. Estamos mucho mejor, pero todavía no cómo pretendemos.

- Entonces, ¿el principal objetivo para el próximo período de pases es vender jugadores?



- No es un principal objetivo. Nacional es vendedor. Dentro del presupuesto y los ingresos, hay un mínimo de ventas. Este año estamos en cero. Desde el punto deportivo está bien, pero el presupuesto de Nacional contemplaba ingresos por ventas de futbolistas. Piden que no se venda a Viña, y Nacional no va a malvender, pero Nacional paga, y para mantener su presupuesto tiene que vender.

- Nacional no va a jugar el clásico del Clausura en el GPC, y hay rumores que dicen que ustedes pusieron de pretexto el inicio de las obras porque quieren disputarlo en el Estadio Centenario; ¿ustedes ya tenían tomada esa decisión?



- Esa una decisión que Nacional no la tiene tomada y no la trató de forma específica en la directiva. Si me preguntás a mí desde el punto de vista personal, por distintas razones pienso que no vamos a jugar en el Parque. Es verdad que podríamos empezar la obra 15 días después, sí, pero también empezar las obras es una prioridad y es importante. En el estadio de Peñarol para poder ir fue incómodo para los hinchas de Nacional y para los de Peñarol; hubo un dispositivo por el cual un viaje que fue secreto y que debería ser de cinco minutos, nos llevó una hora. Y ese dispositivo llevó a que Peñarol empatara; el clásico del Intermedio, que fue en el Estadio, que no fue mucha gente de Peñarol, y que Nacional ganó 3 a 0, la institución ganó 150.000 dólares. Entonces, los temas de obra, económicos, de seguridad, teniendo en cuenta lo que pasó en el clásico femenino, y deportivos, me llevan a pensar eso. No es que no queramos jugar en el Parque, además no sería el primero. Nacional ya ha jugado como 38 clásicos en el Parque Central y ganamos la mayoría. No lo hemos tratado, no tenemos una decisión tomada, aunque todo indica que no vamos a jugar en el GPC y que vamos a jugarlo en el Centenario.