Si Gonzalo Castro quiere volver, le abren las puertas de par en par

Nacional no hablará de contrataciones hasta que se confirme la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, pero está dispuesto a abrirle las puertas de par en par a Gonzalo Castro si el jugador resuelve retornar a Uruguay.



El "Chory" culmina su contrato con el Málaga y quedará en libertad de acción, lo que podría originar un regreso a la entidad de Los Céspedes. Pero eso solamente ocurriría si el futbolista está decidido a adaptarse a la realidad del mercado uruguayo.



En la conferencia de prensa que realizó en España, Castro admitió que "la opción de Nacional está", porque los tricolores lo quieren "desde hace once años. El director deportivo (Alejandro Lembo) fue compañero mío y el interés es real, pero de momento no he tenido contacto ni hemos hablado".



José Luis Rodríguez, presidente de los tricolores, indicó a Ovación que este no es un buen momento para hablar de pases y subrayó que la prioridad de la dirigencia está en "la renovación de los contratos que culminan". Sin perjuicio de ello, dejó en claro que "si el 'Chory' quiere volver las puertas de Nacional están abiertas de par en par. Es un jugador con experiencia europea, con gol, muy identificado con el club y excelente persona".



Rodríguez dijo que nadie de Nacional se opondría a tener en las filas a un futbolista que está demostrando un excelente nivel en Europa, pero que de la única manera que podría llevarse adelante es con un acuerdo económico acorde al mercado uruguayo.



Vale precisar que el nombre de Castro ya fue manejado en otros períodos de pases y fue Alejandro Lembo quien entabló contactos con quien fuera su excompañero. Si el retorno no se concretó antes fue por las ofertas económicas que siempre recibió el futbolista en el viejo continente.



En España, después de dejar en claro que retornar a Nacional es una opción, el "Chory" tampoco descartó quedarse en Málaga. "No descarto que me quede. La única propuesta que tengo es del Málaga. Vamos a esperar si hay otras opciones".