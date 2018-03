Sin saber nada de Gonzalo Carneiro ni de su representante

Gonzalo Carneiro sigue sin entrenar en Defensor Sporting, club con el que tiene contrato hasta mitad de año. No lo hace por una decisión de su representante, Pablo Bentancur. El argumento del empresario fue que no estaba conforme con el tratamiento que la sanidad violeta le daba a la pubalgia que arrastra el delantero y lo está haciendo tratar con otros profesionales. Además de haberle montado un gimnasio en el mismo domicilio del jugador.



Los directivos del Parque Rodó llevan unas dos semanas sin saber nada ni de Carneiro ni de Bentancur, por lo que pusieron las cosas en manos de abogados para saber qué hacer. Sobre todo ahora que no existe más la posibilidad de declarar en rebeldía a un jugador. Por otra parte, esa no era la intención de los violetas.



Es más, el presidente del club, Daniel Jablonka le dijo varias veces al representante que lo mejor para Gonzalo era regresar a entrenar con sus compañeros. Pero no lo ha hecho, ni el empresario se ha vuelto a comunicar por lo que cada vez están más convencidos que el propósito de Bentancur es tirar la pelota hacia adelante hasta mitad de año cuando termina el contrato de la “Joya”, como le dicen a Carneiro, y llevárselo libre.



A gremio El pase frustrado Cabe recordar que Carneiro estuvo a punto de pasar a Gremio de Porto Alegre como una apuesta a futuro. Los médicos del equipo brasileño lo revisaron en Montevideo y se reunió con el gerente del club, pero al final la transferencia se cayó. Su representante manejó entonces otras posibilidades, pero las mismas no se han concretado.