La situación de Carneiro se tratará esta noche en directiva y Facundo Castro se va al Brescia

Aunque en el entorno de Gonzalo Carneiro se asegura que Defensor Sporting llegó a un acuerdo con el empresario Pablo Bentancur y el delantero no renovará el vínculo con los violetas, el presidente del club Daniel Jablonka, le aseguró a Ovación que no hubo tal acuerdo y que el tema será tratado esta noche en la directiva.



Aunque se procuró, desde Defensor Sporting, lograr una renovación del contrato, finalmente eso no fue posible porque las gestiones no prosperaron como se aguardaba. En principio, según lo narrado por el propio Bentancur, porque el ofrecimiento económico realizado estuvo muy lejos de lo que pretendía el futbolista.



Hay varias instituciones del exterior que están interesadas en lograr el fichaje del atacante, entre ellas Gremio de Porto Alegre, pero todavía no hay nada definido sobre cuál puede ser su futuro. Quizás ni siquiera sea posible descartar la chance de que pueda transformarse en delantero de Nacional.



El otro jugador que no continuará en filas violetas es Facundo Castro. El mediocampista proseguirá su carrera profesional en el Brescia de Italia. La trasferencia quedó acordada el pasado fin de semana. Y Facundo viajará mañana martes hacia el viejo continente.



La otra operación que está avanzando es la del mediocampista Carlos Benavídez. El jugador que también tuvo destacada participación en los violetas en el último Campeonato Uruguayo es pretendido por Independiente de Avellaneda. Si bien Defensor Sporting recibió la oferta por intermedio del empresario que maneja al volante, aún no había recibido una propuesta ofical del club argentino, por lo cual el tema no iba a ser tratado en la directiva, salvo que la misma llegue en las próximas horas.