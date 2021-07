Gonzalo Camargo: su momento en Plaza, la cima de la tabla y el éxito de la unión grupal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Plaza Colonia ganó 1-0 el sábado en su visita a Deportivo Maldonado, y aunque sobran candidatos para sacarle el liderazgo, se mantiene firme en la cima de la tabla del Torneo Apertura a falta de cuatro fechas. El último triunfo lo consiguió gracias al gol de Gonzalo Camargo, el lateral izquierdo del “Pata Blanca”, quien convirtió su primer gol en el minuto 77 del partido, y admite que buscaba anotarlo hace tiempo.

Pero no pudo festejarlo sino hasta los 80’, debido a que cuando la pelota ingresó en la red del conjunto fernandino, el línea Javier Irazoqui anuló el gol por una supuesta posición adelantada. Allí entró en juego el VAR, que recién se está acomodando al fútbol uruguayo, y confirmó la validez del mismo.

“Es una sensación nueva, yo realmente tenía la seguridad de que había sido gol porque arranqué de atrás en la jugada, lo único que me faltaba confirmar era si Diogo (de Olivera) había tocado la pelota, él enseguida me dijo que no, entonces estaba seguro. Aunque al ser tan larga la espera me entraron un poquito de dudas, pero tenía certeza de que había picado de atrás”, explica el autor del gol.

“No podés gritar el gol en el momento y tenés mucha energía acumulada. Por suerte hubo un festejo alocado en el medio de la cancha”, agrega. Y aunque a Gonzalo le hubiese gustado convertir el gol de otra manera, para él no deja de ser lindo el hecho de anotar. “Lo más importante es que sirvió para una victoria y para seguir peleando ahí arriba. El festejo fue muy grupal, así que estoy muy contento por eso”.

Gonzalo Camargo, autor del gol de Plaza, busca ganarle la espalda a Paulo Lima. Foto: Ricardo Figueredo

A pesar de que Plaza disfruta de la cima, no es que los partidos se le hagan muy fáciles. “Fue un partido realmente complicado, la cancha y el tiempo influyeron un poco en el desarrollo del partido. Por suerte pudimos encontrar la victoria, pero era un partido, tal cual había dicho Eduardo en la previa, de un gol, donde los detalles eran importantes”.

Lejos de atribuirse la victoria, el artiguense expresó que el éxito que está teniendo su equipo en el torneo se debe a la unión del grupo, porque “para lograr cosas importantes lo primero y lo principal es el grupo y la energía”.

“Conversábamos entre nosotros que en la tabla de goleadores Plaza no aparece y eso refleja el trabajo del grupo. El gol lo puede hacer cualquiera, pero lo importante es ser fuerte desde lo grupal y potenciar las virtudes del equipo; arriba Diogo, Leonai (Souza) en el medio, Santi Mele en el arco. Tenemos buenos jugadores, un mix de experiencia y juventud. Creo que quedó demostrado que somos un equipo muy fuerte y competitivo”, expresa.

Es esta unión lo que los ha llevado a estar donde están, aunque no era el objetivo principal cuando arrancó la temporada, porque como dice Gonzalo, Plaza no es solo fútbol. “El objetivo que nos planteamos el primer día era otro. Desde que llegás al club te hacen saber que lo más importante es permanecer en Primera, no sólo por nosotros, sino por la gente que viene atrás, que son los juveniles. Pero también sabíamos que teníamos un buen equipo, la llegada del “Cebolla” potenció mucho el equipo. Partido a partido nos fuimos dando cuenta que ningún rival era superior, que nosotros con nuestras armas estamos logrando cosas importantes. Creo que ese es el camino. Seguir partido a partido, después veremos para qué nos dio”.

A falta de cuatro fechas, la ilusión es inevitable, pero para poner los pies en la tierra están Cristian Rodríguez y el “Flaco” Fernández. “Nos bajan la línea de la tranquilidad, de la humildad, imponen trabajar mucho. Esa es la forma. Se viene rivales difíciles, pero confiamos en el camino que ellos marcan”, afirma Gonzalo, que a sus 30 años volvió esta temporada para ayudar a Plaza a salir campeón, en busca de un nuevo desafío.