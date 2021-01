Gonzalo Bergessio sigue sin tener compañía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional consiguió su primera victoria en el Clausura, donde solo llevaba dos empates frente a Rentistas y Cerro Largo. Poco para un grande, más teniendo en cuenta la forma en que igualó con el arachán: sin funcionamiento colectivo y sin generar chances. Pero al capitán, Gonzalo Bergessio, siguen sin salirle las cosas.

El triunfo conseguido anoche por el equipo de Jorge Giordano fue clave y no sólo por los tres puntos. Nacional y Wanderers protagonizaron un partido muy atractivo, sobre todo en el primer tiempo. Los dos tuvieron el arco contrario entre ceja y ceja. Nada tuvo que ver el juego de anoche con la final del torneo Intermedio que los mismos equipos disputaron.

Los tricolores mejoraron muchísimo respecto al partido de Melo. Sobre todo con el ingreso de Felipe Carballo y la presencia de Gabriel Neves, que ayer volvió a ser Neves. De sus pies salió el centro que terminó con el gol del empate de Orihuela.

En el partido frente a Cerro Largo el capitán había sido poco y mal habilitado. Y se fue desgastando con el transcurrir del tiempo. Algo parecido sucedió anoche. Y allí estaba uno de los focos del partido: ¿sería mejor habilitado?

Bergessio le reconoció al plantel que sus manifestaciones públicas tras el acto de indisciplina que tuvo lugar a fin de año no fueron las mejores. El argentino no había asumido el error del grupo como hicieron varios de sus compañeros y sólo insistió en que él no había participado. Una actitud que no cayó bien, más tratándose del capitán del equipo y que había repercutido en la cancha.

Ayer las miradas estaban puestas en si las cosas habían cambiado tras la charla. Pero tampoco fue habilitado y sigue sin marcar. Ocampo recibió muchas más pelotas que él y salió desgastado a los 74’.