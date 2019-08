Gonzalo Bergessio: la semana previa al clásico será larga para el 9 de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Bergessio pidió el cambio en el partido de ayer contra Juventud, nuevamente por una dolencia en su gemelo derecho. Por ello, a los 59 minutos entró Rodrigo Pastorini en su lugar.

Esta misma situación ya había pasado en Florida, cuando Nacional igualó con Boston River, pero en aquella oportunidad se fue de la cancha ya en el primer tiempo del partido.



Por esa contractura, Bergessio se perdió el duelo contra River Plate, en el que debutó de buena manera Thiago Vecino, que ayer se perdió el encuentro por lesión.



Esta semana será larga para determinar si Bergessio puede jugar el clásico, pero lo bueno es que ayer el cordobés dio buenas señales, como salir trotando y anticiparse a una lesión peor. Ese aspecto es fruto de su experiencia y del conocimiento de su cuerpo. No arriesgar innecesariamente. Ni bien abandonó el campo de juego, le pusieron hielo en la zona dolorida.



El técnico Álvaro Gutiérrez le quitó dramatismo a la situación y señaló que “en el entretiempo me avisó que se estaba masajeando ahí, que quería probar 10 o 15 minutos más. Aunque no sintió nada es un jugador que se conoce, que tiene experiencia. Por eso optamos por sacarlo”.



Bergessio es muy importante y ayer lo volvió a demostrar. Lo esperarán hasta el final.