Gonzalo Bergessio y su profesionalismo: ejemplo de líder

En Nacional todavía algunos recuerdan lo cerca que estuvo Gonzalo Bergessio de no jugar en los tricolores esta temporada después de haber sido el goleador del equipo en la temporada pasada con 20 goles. Si bien era con el único jugador que se negociaba su renovación de los 14 contratos que habían vencido el 31 de diciembre de 2018, en la primera semana de enero todo hacía indicar que no volvería a La Blanqueada.



La gestión de un dirigente fue muy importante en el verano para destrabar una situación compleja. Finalmente el cordobés arregló su vinculo para seguir escribiendo una historia que le continúa regalando capítulos soñados a los albos y que no hace más que aumentar el idilio por él.

El habitual festejo de Bergessio haciendo referencia a sus hijos. Foto: Gerardo Pérez

NÚMEROS. Bergessio lleva anotados 16 goles en la temporada: ocho por el Apertura, cinco por el Intermedio y tres por la Libertadores. En los 12 partidos que el cordobés anotó, Nacional no perdió, con diez triunfos y dos empates, el 2-2 con Boston River y el recordado 4-4 ante Fénix.



Teniendo en cuenta la cantidad de minutos que jugó el centrodelantero esta temporada en el Uruguayo (1188), Bergessio asegura un gol cada 91 minutos, es decir, un tanto por partido. Si se suman los minutos que estuvo en cancha en la Libertadores llega a un total de 1800 (lo que equivale a 20 partidos) y un promedio que sigue siendo muy bueno de un gol cada 112.5 minutos.



Los números hablan por sí solos. Desde que llegó a Nacional cuando el entrenador era Alexander Medina en el principio de la temporada 2018, Bergessio suma 36 goles, estando cerca en la tabla histórica de goleadores de jugadores como Santiago “Morro” García (45 goles) y del “Loco” Sebastián Abreu (48). Si sigue a este ritmo, quizás Bergessio pueda superar a ambos.



El domingo, contra Juventud de Las Piedras, destrabó con su gol un partido que venía muy complejo, por la resistencia del equipo local, que tenía un sólido bloque defensivo. Nacional tuvo un tiro libre en los pies de Felipe Carballo, pero la pelota pegó en la barrera. Minutos después el juez Pablo Giménez cobró una falta desde un sector similar y el atacante se encargó de la ejecución para anotar, con una magistral pegada, el primer gol del partido en Las Piedras. También el primero suyo de tiro libre, algo que no es su especialidad. Sí ya había marcado tres goles de penal en lo que va del año, en una situación de juego en la que suele no errar.

Gonzalo Bergessio corre a celebrar el 1 a 0 de Nacional ante Juventud. Foto: Francisco Flores.

LAS CLAVES. No caben dudas que en este Nacional, Bergessio es el líder futbolístico que tiene el equipo. Es el principal jugador y uno de los que más rédito le ha dado al club. Pese a ello, varios son los integrantes de diferentes áreas de Nacional con los que Ovación se contactó y afirman que es uno de los que mejor entrena, que no se deja estar nunca y que practica como juega.



“Lidera desde el ejemplo. Es el mejor jugador del plantel y tiene una gran trayectoria, pero él da un ejemplo a la hora de entrenar y es un mensaje para todo el grupo y también para los juveniles que ven las prácticas de Primera. Hace todos los deberes que se le indican y realiza cosas extra que no se le piden”, afirmó una fuente tricolor que es cercana al plantel.



Ya lo había dicho Mathías Cardacio en una nota con Ovación del 30 de julio: “Es un líder nato. Pero un líder invisible, porque de la misma forma que no le gusta perder a nada no le gusta hacerse notar. Es obsesivo con el trabajo y demanda las tareas de definición para seguir perfeccionándose. Vive del gol, pero no quiere destacarse por hacerlo, los hace y ya está. Es un animal”.

Gonzalo Bergessio en una incidencia en la cancha principal de Los Céspedes. FOTO: El País.

La frase “es un profesional fuera de serie”, se repite una y otra vez, también entre sus compañeros, que destacan su manera de trabajar. Descansa, se alimenta y vive el día a día como un jugador de elite y es una de las principales explicaciones por las que con 35 se mantiene vigente y no sólo lo demostró en el fútbol uruguayo, también en la Libertadores, donde Nacional quedaba supeditado a sus goles para triunfar.



El domingo salió por precaución por un dolor en el gemelo, que lo marginó del partido con River Plate y su evolución será clave para que pueda estar en el clásico, que es una de sus materias pendientes. Estuvo cerca de anotar un gol en el clásico del Apertura, pero finalmente fue en contra de Cristian Rodríguez. Queda claro que hará todo lo que está a su alcance para poder jugar. Tiene una adhesión como la de un jugador formado en el club. Por algo es el capitán. Por algo los hinchas ya lo idolatran.



Desde que Esteban Conde empezó a ser suplente, Bergessio tomó la capitanía. Luego el arquero se fue a Banfield y el "9" quedó como capitán. FOTO: El País.

Bergessio a dos toques...

Matías Viña El que más lo asistió De los 16 goles que lleva Bergessio en la temporada, tres fueron por asistencias de Matías Viña, en los goles a Atlético Mineiro, Zamora y Progreso. Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro le hicieron dos pases de gol al cordobés.