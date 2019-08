Gonzalo Bergessio avisó que no va a tener problemas para jugar el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El goleador de Nacional, Gonzalo Bergessio, que ya entrenó con normalidad junto a sus compañeros, reveló que no va a tener problemas para jugar el domingo si "la semana corre con normalidad".

En conferencia de prensa, el atacante aseguró que se encuentra en buena forma. "Ayer entrené a la par del grupo y me siento bien. Si la semana corre con normalidad no voy a tener problemas para jugar el domingo".

Tras subrayar que no han habido modificaciones en el estilo del trabajo realizado, porque "todos los entrenamientos que diagramó el entrenador son en la misma línea", Bergessio admitió que lo que se viene "es un partido especial, importante para nosotros. Lo vamos a encarar de esa manera. Preparándonos fuerte y ojalá que podamos aprovechar la posibilidad que tenemos".

Para el futbolista argentino lo principal es poner el ojo en ellos mismos. "Hay que ganar el clásico, tenemos que lograr el primer puesto en la Anual. Si no se da, que al menos quedemos cerca para que en el Clausura obtengamos la chance de lograr eso".

En lo que respecta a la integración del equipo y poniendo foco en su preferencias sobre la constitución del ataque, Bergessio reveló: "Este año todavía no me tocó jugar con otro compañero de delantero, supe hacerlo con Sebastián Fernández, pero el estilo no me cambia, estoy acostumbrado, no tengo preferencia".

Sobre lo que puede pasar en el clásico, el goleador tricolor señaló: "Hay que respetar a Peñarol que es un equipo grande, pero nosotros saldremos a hacer nuestro juego. Y creo que llegamos de la mejor manera".

No hay obsesión por convertir en un clásico oficial y tampoco certeza de que vaya a pedir la ejecución de un tiro libre. "Vamos a ver si pido un nuevo tiro libre. Vamos a ver cómo viene el partido. Si me tengo fe, seguramente patearé. En cuanto a los goles, no me obsesiona, de hecho no sé cuántos clásicos jugué. En Miami hice un gol, en torneos oficiales me ha tocado hacer buenos partidos, pero no me fijo en eso, me fijo en que Nacional gane".