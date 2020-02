Goñi: "No me gusta atajar ni en los picados, pero alguien tenía que hacerlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Goñi, el gran protagonista del empate entre Liverpool y Deportivo Maldonado, porque tuvo que ocupar el arco tras la expulsión de Andrés Mehring, destacó que le tocó vivir una situación única. "Fue una anécdota que quedará en la historia", explicó al evocar el hecho que vivió al ponerse los guantes para ajatar un penal.

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), Goñi dijo que nunca antes en su carrera le había tocado que tener que cumplir con esa función. El defensa dijo: "Fue una situación particular. No me gusta atajar ni en los entrenamientos, ni en los picados informales, pero alguien tenía que hacerlo. Soy de los más altos, pensé que algo más que mis compañeros iba a poder tapar y nada más".

Si hay un picado, entre risas, Goñi dijo: "Me voy de delantero, para ser goleador. Las únicas veces que atajo son jugando con mi hijo".

A la hora de describir el momento exacto, el "Teto" Goñi narró: "Cuando me puse la ropa de golero para atajar el penal, Agustín Dávila vino y me dijo que Facundo Batista abría el pie para tirar. Supongo que lo conocerá de la selección. Cuando se preparó para patear observé que no era zurdo, así que tuve que cambiar el lado al que me iba a tirar. La película que tenía en mi cabeza era que le iba a atajar el penal. No sé si él patea siempre así, pero sirvió".

Al final, con alegría recordó que "cuando terminó el partido, algún jugador rival en broma me cuestionó el haber ajatado el penal".