“Este es un golpe durísimo para nosotros porque teníamos mucha ilusión al igual que toda la gente que vino a alentarnos llenando el Parque, pero el fútbol es así, a veces sufrís estos golpes que te pegan fuerte y más a esta altura de la temporada”, dijo Santiago Romero en conferencia de prensa en el Gran Parque Central.

Respecto al partido, el “Colo” contó que “en la primera parte no encontramos el juego que queríamos nosotros y ellos jugaron mejor. No sé si sorprendieron, pero fueron superiores. Faltó juego por momentos. Ellos tuvieron mucha posesión y no pudimos plantear nuestra idea. En el segundo tiempo emparejamos un poco pero el gol fue un factor determinante”.

Consultado por la incidencia del gol de Fluminense, el volante tricolor explicó que “yo estaba de espaldas porque fue media rara la jugada, pero son cosas del fútbol y no sirve reprocharse nada. Ahora hay que mirar para adelante”.

Ahora Nacional deberá jugar la última fecha del Torneo Clausura sabiendo que no depende de sí mismo para ganar la Tabla Anual: “Es muy complicado porque no dependemos de nosotros, pero los dos (Nacional y Peñarol) tenemos rivales duros. Nosotros tenemos que pensar en ganar y ver si se da el resultado favorable en otra cancha, sino saldremos a jugar esa final como si fuera el último partido del año”.

“Anímicamente tenemos que estar fuertes y superar esto para preparar el partido con Danubio de la mejor manera. No hay que darle mucha vuelta a la situación. Tenemos que mirar para adelante”, cerró diciendo el “Colo” Romero.