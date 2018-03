Con goles uruguayos, Arsenal volvió a la victoria después de cinco meses

Después de cinco meses exactos (la última victoria fue de visitante ante Banfield por dos a uno el 2 de octubre del año pasado), por fin se le dio a Arsenal una victoria que no lo ayuda para salir de los puestos de descenso directo pero sí para conservar esperanzas de lograr la permanencia. Sabe el equipo del Huevo Rondina y el mismo entrenador, que es una tarea llena de obstáculos pero el intento está. La primera victoria en su estadio lo logró desde el merecimiento, especialmente por lo hecho en el primer tiempo, donde antes del cuarto de hora ya estaba arriba en el marcador gracias a un golazo del uruguayo Chaves, después de un pase de Corvalán, para clavarla en el segundo palo. Lanús no supo reaccionar. Quedó estático y pocas visitas tuvo al arco de Santillo. Moreno intentó desbordes a través de su velocidad, pero sin poder lograrlo. Román Martínez no tuvo conducción y en defensa las marcas siempre llegaron tarde, como pasó en el primer gol cuando dejaron dar vuelta a Chaves. Y como pasó en el segundo tanto, a la salida de un tiro libre, con sello de pelota parada, Alanís se la bajó de cabeza a Curado y el central conectó a la red de la misma forma.

El dos a cero no parecía exagerado. Arsenal había sido más prolijo, ambicioso y efectivo. Wilchez supo acompañar desde tres cuartos de cancha pero antes del final del primer tiempo se lesionó, se hizo amonestar para llegar a la quinta y hace purgar la fecha a través de un parate obligado por el problema físico (¿dónde está el desinterés por la especulación del futbolista?) y decidió salir. Arsenal lo sintió.

El complemento lo tuvo a Lanús más decidido a buscar el descuento y a Arsenal apostado para aguantar y apostar al contragolpe. Antes de los diez minutos el Granate ya contaba con un penal a favor por un dudoso foul a Moreno (sobre la línea del área lo cruzaron, se le da la derecha al árbitro Argañaraz por la cercanía) y el inefable Silva desde los doce pasos convirtió el descuento.

Parecía que Lanús sería una tromba y Arsenal no podría resistir los embates del visitante. Pero nada de ello ocurrió. Con el correr de los minutos el equipo de Carboni se fue desinflando y a pesar del enorme desgaste del local, ya sea físico y psicológico (tanto tiempo sin victorias y peleando el descenso), pudo haberlo liquidado.

Lanús volvió a caer de visitante, no levanta y ratificó una racha negativa en el actual campeonato: cada vez que empezó perdiendo, perdió.

Para Arsenal evitar el descenso es muy difícil pero se aferra a lo que Chaves declaró después del partido: "Es complicado, pero a lo lejos vemos una luz".