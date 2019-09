Goles de Rolan y Viñas en una tarde uruguaya en el fútbol mexicano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una tarde protagonizada por los uruguayos Diego Rolan y Federico Viñas, América, el club más ganador del fútbol mexicano con 13 títulos, llegó a seis partidos consecutivos sin conocer el triunfo en el Torneo Apertura, tras empatar 1-1 en su visita a los Bravos de Juárez.

Las "Águilas" del América no ganan desde el 17 de agosto, cuando derrotaron 1-0 a Monarcas Morelia en la quinta jornada.



"No tomamos la mejor decisión para manejar los partidos, llegamos al arco rival, pero nos distraemos y los rivales cuentan. Debemos sumar puntos, sumamos de a uno y eso no nos va a llevar a nada, tenemos que sumar de a tres", dijo el director técnico del América, Miguel Herrera.



En el partido correspondiente a la undécima jornada, Bravos de Ciudad Juárez se puso en ventaja a los 11 minutos cuando Rolan remató de cabeza un centro enviado desde el sector derecho por el argentino Mauro Fernández.



Cerca del final, los dirigidos por Herrera lograron el empate con un zurdazo de Viñas dentro del área tras recibir pase de Henry Martín a los 85 minutos. El exdelantero de Juventud de Las Piedras había entrado a los 78 en lugar de Giovani Dos Santos.

El de ayer fue el primer gol de Rolan en Juárez, equipo al que llegó el 1° de septiembre cedido por el Deportivo La Coruña español.



Viñas, en tanto, llegó a dos anotaciones en tres partidos disputados con el América, todos saliendo desde el banco.