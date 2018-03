Los goles redondos de un jugador diferente

Barcelona le ganó 1-0 al Atlético de Madrid con un golazo de tiro libre de Lionel Messi.



El Barça extendió a ocho la ventaja sobre el 'colchonero' en la punta de La Liga y la 'pulga' llegó a sus 600 goles.

Tras el encuentro, en declaraciones recogidas por Reuters, los entrenadores coincidieron en que las cosas podrían haber sido totalmente distintas si Lionel Messi defendiera otra camiseta.



"Es que no hay otro como él en el mundo. No sé lo que hubiera pasado si estuviese en el Atleti, ni me lo quiero imaginar", dijo el DT del Barca tras el partido.



Simeone, que antes del partido había dicho que no hay forma de planificar una estrategia para anular a Messi, alabó sin reparos a su compatriota.

"Si le quitamos la camiseta del Barça a Messi y le ponemos la del Atlético ganamos 1-0", dijo el "Cholo" en rueda de prensa. "Es un jugador diferente".