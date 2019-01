Dos goles con pases uruguayos

El partido arrancó mejor para Nahitan Nández, dado que Boca abrió el marcador en la final con un exquisito gol de Darío Benedetto tras una extraordinaria habilitación del uruguayo.



En realidad Palacios le había robado la pelota al propio Nández, pero fiel a su estilo, se recuperó y metió esa pelota impresionante para que Benedetto concretara la apertura.



Fue a los 44’ minutos, justo antes de irse al descanso. Las cosas no podían ir mejor para los xeneizes.



A los 79’, el fernandino volvió a ser protagonista, esta vez de una jugada peligrosa dentro del área. Nández se llevaba el balón cuando le hicieron falta. El tiro libre lo remató otro charrúa, Lucas Olaza, pero dio en la barrera.



Camilo Mayada también dio un pase de gol. Fue en el alargue cuando Quintero anotó el segundo y puso en ventaja a River Plate. El ex Danubio, ingresó a la cancha cuando iban 74’ por Montiel.



La jugada la comenzó el propio Quintero que se la dio a Álvarez, este a Mayada que desde el borde del área se la devolvió a Quintero quien con un golazo dio vuelta la final.



Mayada fue el único uruguayo de River Plate que tuvo la chance de de jugar la gran final ante Boca Juniors, ya que Rodrigo Mora estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó y Nicolás de la Cruz quedó fuera del plantel.



“Es una emoción enorme conquistar un torneo de esta magnitud. Entré por Montiel porque estaba acalambrado, me tocó un partido difícil porque Pavón es un gran jugador, pero lo tenemos estudiado”. dijo Mayada tras el triunfo.



Y no eludió referirse a la jugada final donde casi anota un gol en contra.“Yo veía que llegaba Wanchope (Ábila) y la quería despejar pero fue al arco, por suerte Franco (Armani) estaba atento”.



Y por último realizó una dedicatoria muy especial: “Esto es para todo el mundo River que no pudo venir, pero que nos bancó todo el año. Y sobre todo para mis amigos y familia que hoy me están acompañando. Se lo dedico a la memoria de mi hermana”, manifestó muy emocionado refiriéndose a su hermana que falleció a principios de año tras una larga lucha contra una enfermedad inmunológica.



