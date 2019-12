Goles decisivos: Ignacio Lores y otro festejo que valió mucho más que una victoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cerro Largo dominaba a Peñarol y el aurinegro no encontraba los caminos. Diego López empezó a mover el banco de suplentes y los primeros en ingresar fueron Fabián Estoyanoff e Ignacio Lores cuando iban 69’ de juego.

La hinchada no paraba de alentar, pero el equipo no respondía ante un rival que le hacía las cosas más que complicadas en un encuentro que definía y mucho en el Estadio Campeón del Siglo.

Peñarol revivió en la hora con el inesperado gol de Ignacio Lores By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Peñarol revivió en la hora con el inesperado gol de Ignacio Lores

Pero en el cierre y como tocado con una varita mágica, apareció Ignacio Lores, quien parece estar destinado a ser el protagonista de los goles importantes con la camiseta aurinegra.

Es que la de anoche no fue una excepción a la regla. Lo de “Nacho” viene desde la temporada 2018. El 4 de noviembre de ese año en el Estadio Luis Franzini, el aurinegro visitaba a Defensor Sporting y a los 90’, Diego López mandó a la cancha a Lores, que un minuto más tarde anotó el 2-1 definitivo para el carbonero que con esa victoria ante los violetas como visitante se quedó con la Tabla Anual.

Ignacio Lores, autor del gol que le dio la victoria a Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Eso le permitió después a Peñarol ser campeón uruguayo por segundo año consecutivo tras ganarle un solo partido a Nacional.

Pero en 2019 también hubo otro momento de gloria para el atacante de 28 años que llegó al club de la mano del “Memo”, que lo pidió ni bien asumió como entrenador en julio del año pasado.

El uno por uno de Peñarol frente a Cerro Largo By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN El uno por uno de Peñarol frente a Cerro Largo

La tarde del sábado 18 de mayo, Peñarol visitaba a Fénix en la fecha 13 del Torneo Apertura. Si el aurinegro se quedaba con la victoria, se consagraba como campeón del primer torneo de la temporada.

En ese encuentro, Ignacio Lores comenzó jugando como titular y no desaprovechó la oportunidad. Cuando el partido estaba 1-1, el atacante apareció a los 35’ para anotar el 2-1 que terminó siendo definitivo para que Peñarol levantara la copa de campeón para asegurarse un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

“Nacho” ganaba en confianza y empezaba a meterse más en la consideración de un Diego López que sabía que podía contar con él como recambio, pero también como titular como en esa tarde del Capurro.

Un cabezazo de Lores en los descuentos le dio la victoria a Peñarol frente a Cerro Largo By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Un cabezazo de Lores en los descuentos le dio la victoria a Peñarol frente a Cerro Largo

En el Torneo Intermedio apenas tuvo tres presencias, pero en medio del mal momento aurinegro en ese pasaje de la temporada, para el inicio del Clausura, el “Memo” le dio la confianza como titular en la primera fecha frente a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.

Lores celebra el gol del triunfo frente a Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Foto: Gerardo Pérez.

En ese partido “Nacho” había comenzado como delantero junto a Lucas Viatri y en los primeros minutos se mostraba muy activo en la ofensiva.

Pero a los 14’, Lores se lesionó y dejó la cancha. En su lugar ingresó Luis Acevedo y Peñarol luego terminaría ganando 1-0 con gol del “Cebolla” Cristian Rodríguez a los 38’.

Pero nadie se imaginaba que “Nacho” iba a estar tanto tiempo afuera de las canchas. Un desgarro lo alejó del fútbol y según explicó el Dr. Edgardo Rienzi en su momento se trató de “una lesión más complicada que las comunes ya que sufrió un desgarro muy grande en el recto anterior del cuádriceps, que es el músculo con el que el jugador patea la pelota, por eso debemos ser muy cuidadosos con los tiempos de recuperación”.

Nacional y Peñarol jugarán la final del Clausura el miércoles By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Nacional y Peñarol jugarán la final del Clausura el miércoles

Y así fue. Recién el viernes 1 de noviembre el atacante recibió el alta médica para comenzar a trabajar de manera normal con el resto de sus compañeros y empezar a ilusionarse con el regreso a las canchas.

“Hasta esa lesión yo venía muy bien. Entraba y jugaba, acompañaba y se me daba algún gol, pero mentalmente esa lesión me comió la cabeza”, dijo anoche en conferencia de prensa Ignacio Lores.

"Nacho" Lores recibió el alta y en Peñarol ya piensan en su vuelta By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN "Nacho" Lores recibió el alta y en Peñarol ya piensan en su vuelta

El 9 de noviembre en el triunfo de Peñarol 1-0 frente a River Plate en el Campeón del Siglo por la fecha 11 del Torneo Clausura, “Nacho” volvió a jugar entrando a los 81’ para jugar 9’.

El 23 de noviembre ingresó a los 61’ en la victoria sobre Fénix y el 27 de noviembre jugó 21’ pero su actuación no fue la mejor y él mismo se encargó de asegurarlo anoche cuando recordó ese momento: “Parecía que no sabía jugar al fútbol. La pelota me rebotaba en los pies y hasta Diego (López) me preguntó si estaba bien. Hoy (por ayer) entré más tranquilo y se me dio”.

Y vaya si se le dio. En un partido que definía muchas cosas en el Campeón del Siglo, “Nacho” entró para ser decisivo y una vez más anotar un gol que le dio a Peñarol una victoria fundamental para ganar, asegurarse la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, forzar una final clásica por el título del Clausura frente a Nacional y seguir peleando por el tricampeonato.

EN EL CDS Visitas de la casa, las amarillas y una fortaleza

Dos "visitantes" Washington Aguerre y Carlos Bueno Para dos jugadores de Cerro Largo el de anoche no era un partido más. Washington Aguerre y Carlos Buenos son futbolistas totalmente identificados con Peñarol y visitaron el Campeón del Siglo. El golero jugó los 90’ y el delantero ingresó a los 93’.

Un campeón carbonero Lucas Madrid en el CDS Luego de haberse consagrado como campeón Latinoamericano del Circuito Alas de surf en la categoría open, Lucas Madrid asistió anoche al Estadio Campeón del Siglo y antes del encuentro le mostró su trofeo a todo el pueblo carbonero con la aurinegra puesta.

Tres bajas de importancia Abascal, Guzmán y Lores afuera por quinta Peñarol no podrá contar en el clásico definitorio por el título de campeón del Torneo Clausura con tres jugadores que ayer fueron importantes en el triunfo frente a Cerro Largo.

Es que Rodrigo Abascal, Guzmán Pereira e Ignacio Lores recibieron la quinta amarilla en este certamen y ahora deberán pagar con un partido de suspensión. Estarán a la orden para las finales.