El golero que le sacó el premio a Muslera y puede jugar por Uruguay

El exDeportivo La Coruña ha recibido 74 goles en 71 partidos con el Besiktas turco y fue una pieza clave en las competiciones europeas.



Fue galardonado como mejor golero y superó a dos titulares en sus selecciones como Volkan Demirel, del Fenerbahce y selección de Turquía y a Fernando Muslera del Galatasaray y la selección uruguaya.



Fabricio Agosto tiene 30 años y es español, pero lo curioso es que por la ciudadanía de sus padres tiene la doble nacionalidad y podría jugar en la selección de Uruguay si Óscar Washington Tabárez lo citase.



Consultado sobre dicha posibilidad en una entrevista con 'Migrantes del Balón', Agosto declaró: "No lo vería con malos ojos. Sería bonito disputar un Mundial, tener esa experiencia de participar en un torneo así. Si me llama Uruguay me entrarían muchas dudas..."



Pero el objetivo del arquero del Besiktas es otro, sueña con vestir 'La Roja' de España y con Julen Lopetegui como entrenador ve más cercana su posibilidad: “Los jugadores que estamos fuera vemos que se fija en el rendimiento y premia a jugadores con la convocatoria".



video Así ataja Fabricio Agosto