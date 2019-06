El goleador ya está de regreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el segundo día de pretemporada en Los Céspedes, Nacional tuvo el regreso de Gonzalo Bergessio a los entrenamientos y el goleador tricolor ya está a las órdenes de Álvaro Gutiérrez preparando el segundo semestre del 2019.

Luego de su primer entrenamiento en esta segunda parte de la temporada, el argentino dijo que “con Álvaro (Gutiérrez) empezamos a ganar y agarrar confianza. Siempre nos plantamos muy bien defensivamente y somos un equipo que hace goles, por lo que el cambio fue positivo”.

En diálogo con el programa “Último al Arco” (Sport 890), el delantero cordobés contó que “vinieron muchos jugadores que no conocían el fútbol uruguayo y les costó estar en Nacional, no es fácil adaptarse. Yo creo que pude demostrar que estoy a la altura del club y que los dirigentes no se equivocaron en renovarme el contrato”.

Por otra parte, Bergessio habló acerca de los arbitrajes y remarcó que “yo no pienso que haya un complot contra Nacional por parte de los árbitros. Se equivocan y tienen aciertos como en todos lados así que no creo que nos quieran perjudicar”.

El plantel entrenó ayer por la mañana en Los Céspedes y mientras tanto, sigue la incertidumbre en cuanto a los jugadores que se pueden ir y también por los que podrían llegar al club.

Es que por ahora, la directiva trabaja en encontrar un sustituto para Rodrigo Amaral, quien no podrá jugar hasta la próxima temporada por haber sido operado tras una rotura de ligamentos cruzados.

Según supo Ovación, Nacional no hizo sondeos por la situación de Juan Albín y Diego Arismendi, pero sí está buscando dos futbolistas en el exterior.

La idea de la directiva es poder concretar la llegada de un volante de creación en la ofensiva y un lateral antes de que el plantel viaje el 22 de junio a la pretemporada que se llevará a cabo en Estados Unidos.