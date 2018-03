El goleador pide Copa

El momento de Gonzalo Bergessio, los goles del argentino en el Torneo Clausura y la necesidad de salir a pellizcar puntos en el exterior tras empatar como local frente a Estudiantes de La Plata, hacen poner a Alexander Medina en una situación de evaluación pensando en el equipo que jugará el jueves frente a Santos en Brasil.

Siete goles en 6 partidos en el ámbito local (1,16 tantos por encuentro) son el reflejo de un jugador que llegó al club en medio de muchas interrogantes por cómo se dio el período de pases para los tricolores, pero que en la cancha hizo lo que tenía que hacer desde su arribo a la institución: goles.

Presencia en el área, movilidad, potencia y buen manejo de la pelota son las características más importantes del delantero cordobés de 33 años.

Tres dobletes (Torque, Rampla Juniors y Cerro) y otro gol a Defensor Sporting para abrir el partido en el Gran Parque Central son hasta ahora las conquistas de Bergessio con la camiseta tricolor en el Torneo Apertura.

Pero en la Copa Libertadores de América la historia es diferente para el argentino, quien apenas jugó 89’ repartidos en cinco partidos, todos los que ha jugado el tricolor hasta el momento en el máximo certamen continental de clubes.

Desde su llegada y apelando al conocimiento de los jugadores y la planificación, Medina no lo tuvo en cuenta para el equipo titular de la Copa, ya que llegó muy sobre la fecha del debut.

Pero con el paso de los partidos en el plano local, a fuerza de goles y con la escasez que han tenido los delanteros en la Copa (solo Sebastián Fernández anotó frente a Banfield en Buenos Aires), Bergessio bien podría ser una alternativa más que viable para el equipo que el jueves enfrentará a Santos a la hora 19:15 en el Estadio Pacaembú de San Pablo.

Claro está que la última palabra la tendrá el “Cacique”, que se ha caracterizado por planificar cada partido apelando a las piezas con las que cuenta en el plantel sin dejar de lado lo que puede ofrecer también el rival.

El jueves, Nacional no está obligado a ganar, pero tiene una chance como para recuperar los puntos perdidos en el Gran Parque Central. Necesita goles y para eso, Bergessio está mandado a hacer.

Nacional, que esta noche a la hora 22:30 viajará rumbo a San Pablo en vuelo chárter, enfrentará a Santos este jueves a partir de la hora 19:15 en la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores de América en el Estadio Pacaembú de la ciudad paulista.

El árbitro del encuentro será el paraguayo Ulises Mereles, quien estará acompañado por sus compatriotas Darío Gaona y Carlos Cáceres, mientras que otro paraguayo como Arnaldo Samaniego, será el cuarto árbitro.

FORMATIVAS

La Tercera juega hoy frente a Defensor Sporting

La Tercera División de Nacional jugará hoy a partir de la hora 10:00 su partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura frente a Defensor Sporting. El equipo de Martín Ligüera será local en Los Céspedes y buscará una nueva victoria en la temporada que lo tiene debutando como entrenador luego de su retiro.

Por otra parte, el fin de semana las formativas de Nacional consiguieron tres triunfos, un empate y una derrota frente a Juventud de Las Piedras. En Sub 19 ganó el equipo pedrense 1-0, en Sub 17 fue empate 1-1, en Sub 16 los tricolores se impusieron por 3 a 2, mientras que en Sub 15 ganaron 1-0 y por último, en Sub 14, Nacional venció a Juventud 2-0.