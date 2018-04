Goleadas especiales para el City y Arsenal

David Silva (12), Raheem Sterling (16), Kevin De Bruyne (54), Bernardo Silva (64) y Gabriel Jesus (88) fueron los goleadores en el festival de los Blues en el Etihad Stadium.

La otra buena noticia para el cuadro dirigido por el español Pep Guardiola fue el regreso del internacional francés Benjamin Mendy, que no había jugado desde su operación en la rodilla derecha a finales de septiembre. Su objetivo es estar en la lista de Francia para el Mundial 2018, que el seleccionador Didier Deschamps anuncia el 15 de mayo.

Precisamente Mendy fue uno de los últimos jugadores que salió del terreno de juego, invadido tras el pitido final. El francés celebró con los hinchas el título de la Premier League antes de que los vigilantes le ayudaran a salir.

En su carrera por batir varios récords, el City se quedó a una victoria de las 30 que consiguió el Chelsea el pasado curso y con 90 puntos está en la carrera para alcanzar los 95 a los que llegaron los Blues en 2010.

Además suma 98 goles, cinco menos que los 103 que logró el Chelsea aquel año. Tiene tres jornadas para superarlo.

Exhibiendo su juego de equipo, el City abrió el marcador con una acción que culminó Silva tras un gran pase de De Bruyne a Sterling, encargado de hacer el segundo tras varias paredes entre el español y Fabian Delph.

De Bruyne, con un latigazo, y Bernardo Silva, al aprovechar un penal que falló Gabriel Jesus, ampliaron la renta. El brasileño se desquitó al rematar en plancha de cabeza un servicio de Yaya Touré (5-0).

"Merci Arsene"

Antes, con más problemas de los que podrían suponerse visto el marcador, el Arsenal ganó al West Ham, en el primer partido tras el anuncio de la salida de su técnico Arsene Wenger después de 22 años.

En el comunicado en el que anunció su marcha, el viernes, Wenger pidió a los aficionados que apoyaran el equipo durante lo que queda de temporada, en la que el principal desafío de los Gunners es ganar la Europa League, lo que les clasificaría para la próxima Liga de Campeones.

Pero su equipo no correspondió con buen juego aunque logró una amplia victoria. El español Nacho Monreal (51), Aaron Ramsey (82) y el francés Alexandre Lacazette (85 y 89) se encargaron de los goles. El austriaco Marko Arnautovic hizo el empate provisional (64).

A pesar de que el Emirates Stadium no se llenó, varias pancartas homenajearon al técnico. "Merci Arsene", se podía leer en la grada, o "Solo habrá un Arsene Wenger".

Tras el partido, el francés habló por primera vez de su decisión. "Personalmente, creo que este club es respetado en el mundo entero, mucho más que en Inglaterra. Los aficionados no han dado la imagen de unidad que quiero en todo el mundo y era doloroso porque creo que el club es respetado. Globalmente, la imagen que hemos dado no era la que me gustaría", dijo sobre la división que su figura ha provocado en los hinchas en los últimos años.

En lo deportivo el equipo logró una victoria que le ayudará a preparar con calma la ida de semifinales de la Europa League, el jueves ante el Atlético. Wenger, ganador de tres Premiers Leagues, tiene la opción de despedirse con su primer trofeo europeo.

Además, en el otro duelo disputado este domingo, el Stoke (19º) y el Burnley (7º) igualaron 1-1.