Fue goleada de Boston River sobre River Plate en el Saroldi

Boston River dio la sorpresa y goleó a River Plate por 4 a 1 a domicilio. Los dirigidos por el "Tato" Martín García anotaron el primer gol cuando recién iban 8' por intermedio de Facundo Rodríguez. Los darseneros sintieron el golpe, pero no se desesperaron. Faltaba mucho todavía.

Pero cuando Pablo Álvarez tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, aunque su tiro salió muy alto, comenzaron a preocuparse. De todas maneras, el equipo de Fossati buscó el empate con sus armas de siempre: la velocidad de Urruti y la potencia de Matías Arezo. Pero se estrellaba con las dos líneas de cuatro de los del barrio Bolivar. El "Hormiga" Carlos Valdez salvó su arco sacando una pelota en la línea.

Pero cuando apenas pasaba la media hora de juego Winston Fernández, anotó el segundo para la visita con un remate cruzado. Y pudieron irse al descanso ganando por tres goles, si el arquero Gastón Olveira no hubiera impedido otro gol de Facundo Rodríguez.

Arrancó el segundo tiempo y se repitió el plato: apenas habían transcurrido diez minutos cuando Guillermo Fratta aprovechó un rebote y anotó el tercero. Demasiado para River.

Boston River, con la batuta de Sebastián Abreu, aprovechaba los errores de la defensa darsenera, ganaba en el juego aéreo, en las pelotas divididas y también en actitud. Fossati movió el banco, pero las cosas no cambiaron demasiado. Aunque Adrián Leites, que había ingresado colocó un gran pase para Arezo, pero el juvenil no llegó a darle por centímetros. Y luego Joaquín Piquerez dispuso de un tiro libre. Lo remató muy bien, pero Falcón la sacó justo cuando se metía contra el palo. No era la tarde de River Plate.

El cuarto gol de Boston River, marcado por Facundo Rodríguez, fue demasiado para los hinchas de River Plate, que en su gran mayoría se retiraron del Saroldi. Y no vieron el descuento, marcado por Adrián Leites de penal cuando el partido agonizaba.

Boston River consiguió su primera victoria en el torneo Clausura y fue ni más ni menos que ante River Plate que se quedó sin el invicto que ostentaba desde la llegada de Jorge Fossati.