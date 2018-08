Goldie está dispuesto a tomar las decisiones que beneficien al fútbol

Fernando Goldie, uno de los candidatos a integrar la Comisión Normalizadora que llevará adelante los cambios en la Asociación Uruguaya de Fútbol, reveló que mostró su predisposición para mejorar la situación del fútbol uruguayo e informó que FIFA y Conmebol quieren formar un equipo de trabajo de cinco miembros.



Según lo indicó el exdelegado de Peñarol en la AUF la reunión celebrada en el Hotel Sheraton de Punta Carretas fue "un intercambio de opiniones. Dijeron qué es lo que ellos esperan y preguntaron hasta dónde estamos dispuestos a avanzar".



Goldie indicó que manifestó su "predisposición a integrar la Comisión en tanto y en cuanto la idea sea buscar una solución a la situación del fútbol uruguayo". Y remarcó: "Siento un compromiso con los clubes, con el fútbol y con mi padre, que fue el que me hizo querer a la AUF".



Al ofrecer algún dato más sobre el tenor de la conversación, Goldie indicó "no me preguntaron ni hablaron de nada raro a lo que uno pueda decir que no. El tema de fondo es si estaba dispuesto a ayudar al fútbol uruguayo a salir sabiendo que iba a tener que tomar decisiones".



El exdirigente también reveló que las reuniones se llevaron adelante de manera individual con los tres delegados de FIFA y Conmebol y que recién una vez que terminen todas las entrevistas se adoptarán decisiones.



Como las consultas seguirán, Goldie subrayó que todavía no tiene certeza de que vaya a integrar la referida comisión que constará de cinco miembros. "Pueden decir que yo no debo integrarla. Me pidieron mi opinión y la entregué. No impusieron nada".



Finalmente, señaló que la idea que se persigue es la de avanzar rápidamente en la conformación del grupo de trabajo.