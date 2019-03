El golazo en el clásico le cumplió otro sueño a Mahia: conocer a una refrente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mahia Macias sigue cumpliendo sueños en sus pocos años de vida. La niña uruguaya de siete años que en septiembre fue noticia en Uruguay y en todo el mundo por capitanear un equipo masculino y meter un gol en el clásico, llegó a España para conocer a su ídola Yamila Badell con apoyo del banco Santander.

Ya en los últimos días del mes de septiembre fue invitada a participar del entrenamiento del plantel principal de Nacional masculino como invitada, a pocos días de haber sido viral.

En esta ocasión fue el pasado fin de semana a España, concretamente a la capital Madrid, para visitar a la jugadora uruguaya Yamila Badell en su club Deportivo Tacón que juega en la segunda división.

Mahia estuvo en el entrenamiento del equipo y Badell, que en 2015 se transformó en la primera futbolista del fútbol uruguayo en firmar un contrato profesional al ser fichada por el Málaga de España, la invitó a participar brevemente del movimiento.

"Me veo reflejada en el pasado en eso de jugar una niña con chicos, en superarse día a día y enfrentarse al sexo opuesto. Es algo admirable. Me enorgullece ser referente para una niña tan pequeña. Mäs feliz me pone que ella pueda estar cumpliendo su sueño, que es tan importante en los niños", dijo la delantera uruguaya de 23 años, que le regaló una pelota de la Champions firmada.

"Seguí tus sueños. Nunca te rindas, más allá de que te vas a encontrar en la vida con muchos obstáculos. Estoy segura que vos los vas a superar, porque naciste para esto", le dijo Yamila a su fanática, que la miraba con cara de admiración.

"Conocí a Yamila Badell y me encantó mucho. Y es muy buena y es mi ídola. Me invitó a ver el partido a ver cómo juega y ganaron 3 a 1", comentó la niña al estar con su ídola y ver el partido del Tacón —equipo puntero de la Segunda División— contra Atlético de Madrid B —filial del Atleti, que es líder en la Superliga—.

En la prensa de España.

La visita de Mahia fue noticia en España. "Mahia Macias, la niña de 7 años que hace 10.000 kilómetros para cumplir un sueño", titula el diario Marca en su nota en la que agrega: "su historia ya ha traspasado fronteras y tras hacerse viral en redes sociales".

"Mahia es una niña alegre, sencilla, que no se rinde nunca y que sueña con llegar a ser como Yamila Badell, su referencia en el mundo del fútbol. Quiere algún día poder seguir disfrutando y creciendo con el fútbol y porque no vestir la camiseta de la selección uruguaya porque como se lee en su cuenta de Twitter, lo imposible sólo tarda un poco más", escribe el periódico español.

"Nos impacto mucho que una niña de Uruguay dijera en una entrevista que su referente es Yamila Badell y que le gustaría jugar en el CD Tacón antes que en otros clubes de nuestra liga que son más conocidos internacionalmente", declaró Manuel Merinero, director general del Club Tacón en palabras citadas por Marca.