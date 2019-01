¡Un golazo! Abrió sus puertas la primera librería deportiva de Uruguay

Los títulos más recientes de autores nacionales junto a obras argentinas, españolas o de otros países comparten estantería en un rincón de Pocitos, con la particularidad de que se trata en todos los casos de libros de fútbol. La librería Bonhomía, de Chucarro y Masini, abrió hace dos meses con la oferta tradicional de los establecimientos de su tipo, pero añade la propuesta futbolera que ya traía Librería de Fútbol en las redes sociales.



El emprendimiento refleja la pasión deportiva de Mateo Cortés González, que encara junto a su novia Agostina Borzacconi la difícil tarea de estar siempre al día con un tema que cada día ofrece más títulos.

“Mi familia siempre me estimuló la lectura y por eso a los 12 años me regalaron el de Harry Potter -relata-. Pero recuerdo que no lo toqué. Y en cambio me leí El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Y me encantó. A partir de entonces quise leer todo lo que había de fútbol. Más tarde comencé a vender también libros de fútbol, en los ratos libres de mis estudios y mi trabajo en publicidad. Ahora lo hago como mi proyecto principal”.

En los anaqueles de su librería hay ahora más de 200 obras diferentes sobre vida y milagros de la pelota. Algunos solo se pueden conseguir allí. Sus seguidores en Facebook, Twitter o Instagram lo saben. Y así como están publicaciones sobre Marcelo Gallardo, Pep Guardiola o Marcelo Bielsa, hace poco un lector buscó un libro que hace más de 20 años Atilio Garrido escribió sobre el profesor José Ricardo de León. “A veces llegamos a hablar con los autores para conseguir un libro”, cuenta.

No solo se trata de grandes figuras: también hay libros sobre gestión deportiva o marketing. Y algunos sobre otros deportes, como tenis, básquet o boxeo. “La especialización cada vez es mayor: hay libros para hinchas, para técnicos, para preparadores”, dice.



Tanto Librería de fútbol como Bonhomía están en Facebook y realizan envíos a todo el país.

Títulos. De Obdulio Varela a Iniesta y Johan Cruyff



En Bonhomía están los últimos lanzamientos locales, como Uruguay, tierra de campeones, de Alfredo Etchandy, Un fútbol de leyenda, de Pablo Aguirre, y Segunda vuelta obdulista, de Sebastián Chittadini, con títulos de origen extranjero como Andrés Iniesta, la jugada de mi vida; Gallardo monumental, Historias negras del fútbol argentino, El gran arrepentido de la mafia del fútbol, Guardiola, el ladrón de ideas y Johan Cruyff 14. La autobiografía.