Un gol que valió el Uruguayo: Zunino le dio el título a Nacional

Matías Zunino anotó ayer en el Centenario el gol que le dio la victoria a Nacional. Una conquista que significó mucho: el título de Campeón Uruguayo y la tranquilidad de haber impedido el “tri” del tradicional adversario.

“Me voy muy contento. Nos preparamos para esto y la luchamos durante todo el año. La peleamos de atrás porque no tuvimos un buen arranque, pero pudimos coronarlo con el título”, dijo Zunino al dejar el Centenario junto a sus compañeros.

“Creo que somos justos ganadores, por ahí el partido de hoy no fue el mejor nuestro. Fue muy trabado y la cancha estaba pesada. Este clásico fue más duro que el anterior porque para ellos era la última oportunidad. Sabían que si nosotros ganábamos éramos campeones. Salieron a buscarlo y se hizo un partido muy duro, donde por momentos nos coparon la mitad de la cancha y nos dominaron. Pero pusimos mucho de lo que veníamos poniendo hace mucho tiempo y lo sacamos adelante. Hicimos el gol que nos dio la victoria y por eso somos campeones”, agregó el volante, que jugó en diferentes puestos y que suele aparecer con goles importantes cuando el equipo más lo necesita.

“Me gusta llegar al área. Bienvenidos sean los goles estos. Lo estoy disfrutando mucho porque nos dio el triunfo y el campeonato. Capaz que yo quedo en la historia sí, pero la historia de este club es muy grande. Si quedo en la historia por salir campeón me pone muy contento”, dijo con humildad el futbolista para quien las cosas nunca fueron sencillas.

Criado en Danubio, tuvo que buscar otros horizontes cuando Leonado Ramos, que dirigía a los de la Curva, decidió prescindir de él. Se fue a Sud América donde volvió a creer en sí mismo. Regresó al club que lo había formado, pero sin muchas posibilidades de jugar tuvo que volver a salir.



Fue El Tanque Sisley el que le abrió las puertas. Allí lo vio Juan Tejera, entonces técnico de Defensor Sporting, quien lo reclutó para jugar el Clausura 2016.



No tardó en convertirse en una pieza fundamental en el equipo violeta ya en épocas de Eduardo Acevedo. Hasta que a mediados del 2017 dio el gran salto de su carrera y llegó al equipo tricolor.

Por eso, el gol de ayer fue seguramente, el más importante de todos. “Uno siempre sueña con estas cosas; con hacer un gol, más en un clásico y en una final. Fue algo muy lindo y nos dio el campeonato que tanto habíamos buscado”, insistió y contó por qué tardó en festejar.



“Cuando hice el gol salí corriendo, pero enseguida me quedé dudando. No estaba seguro de la posición, no sabía si estaba adelantado y había que esperar el VAR. Por eso me detuve, porque me dije ‘mirá si lo salgo festejando y me cobran offside’. Por eso no lo grité mucho”.

Ya al final, reconoció la importancia que tenía cortar el tricampeonato que buscaba Peñarol. “Eso también indirectamente juega, por más que uno no lo estuviera pensando. Juega en la mente porque si perdíamos había dos partidos más y ellos podían conseguir el tercer campeonato consecutivo. Por suerte, lo pudimos cortar”.



Zunino termina contrato a fin de mes, pero no quiso referirse al futuro. “No sé, ahora quiero disfrutar y luego ver lo que va a pasar. Pero si me toca irme lo haré de la mejor manera, siendo campeón y habiendo hecho un gol en la final”.