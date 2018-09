Con el gol de Scarone, Nacional le ganó todos los clásicos de formativas a Peñarol

Nacional ya había ganado los tres clásicos de formativas el sábado, cuando venció 3-2 en sub 19, 2-0 en sub 17 y 4-1 en sub 16. Este miércoles se jugaron los dos pendientes y también fueron con victoria para los albos, en ambos juegos en el Estadio Centenario.

A primera hora se jugó en la categoría sub 15, donde el entrenador Dardo Pérez puso a: Lucas Hernández, Thiago Bianchi, Gastón Caraballo, Mateo Antoni, Rodrigo González, Hyojan Albarracín, Lisandro González, Cristian Rocha, Franco Pereyra, Germán Mangarelli y Bruno Rivero. El tricolor le ganó 2-1 a Peñarol con goles de Bruno Rivero y Mateo Antoni.

A segunda hora, la sub 24 de Gustavo Machaín jugó con: Facundo Machado, Ulises Márquez, Facundo Gómez, Mateo Hannay, Matías Rodríguez, Ignacio Chocho, Juan Ignacio Gómez, Augusto Scarone, Guzmán Demarco, Bruno Barboza y Facundo Pereira. El único gol del partido fue de Augusto Scarone para la victoria 1-0.

El sábado los goles los marcaron: en sub 19, Alfonso Trezza (dos) y Santiago Rodríguez; en sub 17, Martín Satriano y Emiliano Aires; en sub 16, Axel Pérez, Santiago Mouriño y Clovis Caballero (dos).

De esta forma, Nacional ganó los cinco clásicos de las categorías inferiores, sacando un total de 15 puntos sobre 15 posibles.